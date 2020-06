ZVEZDA SEKS I GRADA STIŽE U SRBIJU: Biković dovodi holivudsku glumicu Saru Džesiku Parker u Beograd!

Miloš Biković angažovaće će Saru Džesiku Parker za snimanje animiranih filmova u Beogradu, saznaje Kurir.

Planetarno popularna glumica će već za nekoliko meseci posetiti Srbiju, gde će doći na potpisivanje ugovora, istog onog na koji je svoj potpis stavio i Džoni Dep. Za sada je italijanska producentska kuća "Jervolino entertejnment", čiji je vlasnik Andre Jervolin, prijatelj Bikovića, koji će biti uključen u ovaj posao, najavila da će u našoj zemlji snimiti sedam projekata i u svakom od njih učestvovaće po jedna holivudska zvezda.

foto: Profimedia

Najpre je, prema rečima našeg izvora, bilo planirano da izgradnja studija i početak snimanja budu tek za godinu i po dana, ali rok je znatno smanjen. Kako je Biković otkrio u jednom intervju, pandemija virusa korona je uticala na takvu odluku jer je njegov drug Jervolin bio zarobljen u Beogradu, nije mogao da se vrati u Italiju, pa je boravak u srpskoj prestonici iskoristio za ubrzanje investiranja.

foto: Damir Dervišagić

O detaljima dolaska Sare Džesike još se ništa ne zna. Naši izvori smatraju da bi se to moglo očekivati pred kraj leta, jer će se do tada verovatno smiriti situacija u celom svetu, posebno u Americi, gde je sada teško stanje. Njena uloga u novom projektu koji će se snimati u Srbiji drži se u najstrožoj tajnosti.

- Svih sedam projekata pratiće priče junaka koji se pojavljuju u "Misiji Arktik", odnosno različite životinje, dabrove, koze, pse, vukove. Svaki od njih postaće heroj naših novih priča. Očekujemo da će snimanja početi u julu, a da će prvi projekat biti gotov već u septembru. Koji će biti prvi, to još nismo odlučili - poručio je Biković nedavno i otkrio kome će Džoni Dep pozajmiti glas.

foto: Profimedia

- On će pozajmiti glas ptici Pafin, a to će, verovatno, biti naš prvi projekat. U toku su pregovori s drugim glumcima, ali je još rano da se govori o imenima - zaključio je on.

Ostala imena, pored Parkerove i Džonija, koju su se pominjala u medijima bila su Džon Kliz, Džejms Franko i Hajdi Klum.

Megaprojekat Vrednost investicije milijardu evra Ne samo da će Beograd i Srbija u narednom periodu biti stecište najvećih imena iz sveta glume već će od toga mnogi i profitirati. Kako je Biković rekao, vrednost uložene investicije Andrea Jervolina u našoj zemlji biće čak milijardu evra. foto: Printscreen/Instagram - Do 2031. kompanija "Jervolino entertejnment" i drugi klijenti investiraće preko milijardu evra. Zvuči da je investicija velika... Ali ovo nije klasičan film. Kada imate animirani sadržaj, možete da napravite jednu vrstu proizvodnje - objasnio je on.

Kurir.rs / Ivan Ercegovčević / foto: ATA Images; Profimedia

Kurir