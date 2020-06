MANDA JE UMRO NA DANAŠNJI DAN PRE 4 GODINE: Legendarni glumac je ovako pričao o ženi ANJI, suze će vam same KRENUTI!

Milorad Mandić Manda umro je na sceni u 55. godini na današnji dan pre 4 godine igrajući u predstavi "Petar Pan".

Mandina smrt šokirala je sve. Dok je izvodio monolog, glumac se srušio, zavesa se spustila, gledaoci su zamoljeni da napuste pozorište, a sat vremena su se lekari borili da spasu glumca.

Mnogi se i dalje sećaju Mande, pa prepričavaju njegove izjave, a sve je raznežilo to kako je pričao o ženi Anji.

foto: Sonja Spasić

"Ona je osoba koja mi prija i pored nje se osećam nekako mirno. Prepuna je poverenja i ume da sluša. Pošto se često povlačim u sebe, Anja ima potrebu da mi na što bolji način predoči rešenje problema. Previše verujem ljudima, smatram da su svi pošteni, a ona je uvek tu da me upozori pre nego što udarim glavom o zid. Veoma pazi na mene i pošto me dobro poznaje u stanju je da me na vreme posavetuje. Osim toga što smo kolege i supružnici, ja nemam boljeg prijatelja od nje", govorio je Manda za "Story".

Ovako je Anja pričala posle smrti muža:

"Nedostaje mi na svakodnevnom nivou, ali čovek kada shvati da ništa nije tako čvrsto u njegovim rukama, ima priliku da se osloni samo na sebe i svoje prijatelje. Tada ni ne znate koliko ste spremni da hodate kroz život bez straha. Ne preostaje mi ništa drugo nego da se oslonim sama na sebe."

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir