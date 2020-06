ZAKLJUČALI SU ME I OTIŠLI: Bosiljčić priznao šta mu se desilo na snimanju, pa objavio URNEBESNU FOTKU! (FOTO)

Ivan Bosiljčić objavio je novu fotografiju na društvene mreže kojom je nasmejao sve svoje pratioce.

Bosiljčić je zaspao na snimanju, a negove kolege su ga slikale dok je odmarao. On je sliku odmah postavio na Instagram uz adekvatan komentar.

"Danas se ekipa na snimanju silno zabavila fotkajući me dok spavam. Valjda nikad nisu videli glumca koji posle svake scene odspava dubokim snom. Na jednom drugom projektu pre mnogo godina zaboravili da me probude, zaključali me u studiju i otišli. Probudio sam se usred noći, jedva sam dozvao čuvara da me pusti kući", napisao je Ivan u okviru svoje objave u želji da se našali na svoj račun.

