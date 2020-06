ANJA ALAČ O BIVŠIM LJUBAVIMA: S Bikovićem i Vujovićem sam ostala u dobrim odnosima!

Dunja koju je oživela u seriji "Tate" pobrala je simpatije gledalaca, a Anji Alač donela novu dozu popularnosti. Iako je prva sezona završena, uveliko se snima nastavak ove komedije, što mladu glumicu čini neizmerno srećnom. U intervjuu za Kurir Stars govori o poslovnim izazovima, ali i poznatoj porodici - mami Vesni Čipčić, tati Aleksandru Alaču i bratu, budućem reditelju Ivanu Alaču.

foto: Aleksandra Poguberov

Koliko vam je lik Dunje bio inspirativan?

- Veoma, i svakim danom radeći na ulozi otkrivam novu slobodu u interpretaciji. Dunja je divan lik, karakterno u mnogo čemu slična meni, a s druge strane dovoljno različita, tako da mi je baš uzbudljiva za igru. Prilazim joj s radošću i zahvalnošću.

Ako je luda zabava dok gledamo seriju, kako se vi glumci provodite dok je snimate?

- Baš sam se bila uželela rada i nastavili smo punom parom tamo gde smo stali. Snimanje je veoma uzbudljivo samo po sebi i imam sreću da pored sebe imam divne kolege. Miljan Prljeta, Srđan Jovanović, Katarina Žutić i Ljubinka Klarić neizmerno su duhoviti partneri, svi se divno slažemo i ekipa smo, što je najbitnije, za ovaj žanr serije.

Dosta se spekuliše o tome kako će zbog koronavirusa ubuduće izgledati scene poljubaca. Kako će Dunja dalje?

- Nećemo imati problema tog tipa. Dunja i dalje nastavlja da biva ono što jeste, svoja, autentična i sada malo hrabrija nego u prvoj sezoni.

Jeste li pratili seriju tokom izolacije i kako ste provodili te dane?

- Jesam, čini mi se da mi je distanca od snimanja i mogućnost da svakodnevno gledam epizode donela privilegovanu poziciju u kojoj mogu da učim gledajući sebe kao deo celine. Vreme sam provodila aktivno, uživala sam sa svojom porodicom, čitala kvalitetnu literaturu, gledala filmove, vežbala jogu, svirala gitaru, usavršavala strane jezike.

Kako vam se čini letnja scena na Tašu i da li je adekvatna zamena za pozorište?

- Raduje me što pozorište i u najtežim okolnostima opstaje i nalazi način da bude to što jeste, a to je utočište, ljubav i put ka istini. Rad preko leta u pozorištu će za mene biti novo iskustvo i prijaće mi nakon pauze.

Koga prvo pitaš za komentar kada odradiš novi posao: mamu, tatu ili brata?

- Sebe preispitam prvo, pa onda brata, mamu i tatu. Njihovo mišljenje mi je veoma važno.

Jesu li počele probe s Ersanom Montagom za predstavu koja zatvara Bitef?

- Počinju u julu i jedva ih čekam. Zadovoljstvo mi je što ću raditi sa uvaženim rediteljem iz Berlina koji ima drugačiji ugao gledišta kada je pozorišni čin u pitanju.

foto: Vladimir Šporčić

Kako izgleda rad s mamom?

- Svako novo iskustvo je dragoceno. Mi koji poznajemo Vesnu imamo utisak da je vršnjakinja jedne tridesetogodišnjakinje po svojoj energiji.

Kako biste je vi opisali kao koleginicu, a kako kao mamu?

- Vesna je puna snage, radosti i života. Kao koleginice, majka i ćerka, partnerke na sceni, prijatelji, u svim ovim ulogama se pronalazimo i mogu da kažem da sam zahvalna na tome.

Da li vam prija poređenje s majkom, pa makar kad neko kaže da ste jednako lepi kao ona?

- Naravno da mi prija. Nije uvek lako, ljudi su ponekad nepromišljeni, pa smatraju da je meni lakše jer sam dete poznatih, ali u stvari to koliko je prednost, toliko je i mana.

Koliko vam ometa rad to što su javnosti bile izložene i vaše veze s kolegama Milošem Bikovićem i Radovanom Vujovićem?

foto: Dado Đilas

- Navikla sam da živimo u vremenu kada je sve manje-više dostupno javnosti putem intervjua, društvenih mreža.

foto: Dragana Udovičić

Svako bira meru i verujem da neki uspevaju i da je zadrže na zavidnom nivou poštujući svoju intimu. S druge strane, svi smo za sebe, neko je introvertniji, a neko ekstrovertniji. Lako je osuđivati, a teže i ispravnije je zamisliti život u tuđim cipelama.

Jeste li posle ljubavi ostali u prijateljskom odnosu?

- Jesmo.

Mislite li da je javnim ličnostima u neku ruku lakše da nađu partnera među "sebi jednakima"?

Volim da se družim s glumcima, a sticajem okolnosti srećemo se često i družimo. Glumci su posebna sorta i istina je da se među sobom dobro razumemo. Takođe verujem u uspešne brakove između glumaca i onih koji pripadaju drugim strukama. Gluma je zanat, zahteva da imaš dosta empatije da bi se njome bavio na pravi način. Na kraju krajeva, najbitnije je kakav si čovek kad skineš šminku i pogledaš se u ogledalo.

Da li vam je lepota više pomogla ili odmogla u životu?

- Uglavnom je prednost, ali gluma me je naučila da pažnju privlačimo najviše onda kad zračimo iznutra srećom, a ne kad imamo savršen stajling. Lepota dolazi iz srca.

Kurir.rs/Jasmina Antonijević Milošević/Foto: Instagram screenshot

foto: Printscreen

