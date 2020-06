7 PUTA IZBODENA U GLAVU ISPRED KUĆE! Rođaka Majkla Džeksona napadnuta, sva oblivena KRVLJU! UZNEMIRUJUĆE FOTKE!

Jasmin Džekson, nećaka pokojnog pevača Majkla Džeksona, na Instagramu je podelila dramatične fotografija krvlju oblivene glave nakon što ju je nepoznata žena sedam puta ubola nožem u glavu, nazivajući je "crnčugom".

"Bože, zaštiti naše crne kraljice. Ovo su čudna vremena i potreban si nam više nego ikad", napisala je uz fotografije.

"Ubodena sam sedam puta ispred svoje kuće "jer sam crnčuga". Ta je žena potrčala za mnom i počela da me ubada. Rekla je da je to zato što sam crnčuga, to je sve što sam čula dok me ubadala. Ne mogu da pomeram vrat i bojim se da ostanem sama. Zvala sam upomoć dok me ubadala, ali niko mi nije pomogao. Kasnije mi je par ljudi priskočilo u pomoć i zahvalna sam im zbog toga. Molim Boga da ćete, ako imate ikakvu mržnju u srcu prema crncima, da će te je zalečiti. Nisam ovo zaslužila, niko nije. I da, još uvek sam ponosna što sam crnkinja", napisala je.

Napad se dogodio 30. maja u Las Vegasu, policija je uhapsila 22-ogodišnju Anđelu Bonel koja je sada optužena za zločin iz mržnje i pokušaj ubistva.

Mediji prenose da je napadačica Jasminina komšinica, a ova je opisala kako je izgledao napad.

- Prijateljica i ja smo bile napolju i razgovarale kad se odjednom ona pojavila, počela da trči niz stepenice i preskočilaje ogradu. Zatim je počela da trči prema nama. Razdvojile smo se, a ja sam dok sam trčala dobila napad astme. Zamolila sam dva muškarca za pomoć, ali nisu mi pomogli. Ljudi su snimali šta se događa, ali ni oni nisu pomogli. Kad me uhvatila, izvadila je nož i počela da me bode. Krvarila sam i pokušavala da se borim. Na kraju je nekoliko ljudi počelo da viče na nju i jedan muškarac ju je odgurnuo. Tad su došli policajci i uhapsili je - ispričala je Jasmin.

Jasminina majka je ćerka Džoa Džeksona, Majklovog oca.

kurir.rs

Kurir