OVIM POZNATIM LIČNOSTIMA INSTAGRAM NIJE DONEO SAMO FOLOVERE! Mlate ozbiljne pare: A evo čiji palac košta 3.000 €!

Poznata lica na društvenoj mreži Instagram prati taman toliki broj ljudi, da svoje objave mogu i te kako dobro da naplate. Dok influenseri pratkično žive od svojih onlajn postova postova, glumcima i pevačima ovako nešto može biti ozbiljan dodatak na već postojeću zaradu - naime, nečiji klik palcem iznosi i do 3.000 evra.

Jedna od njih je Seka Aleksić koja svako malo reklamira proizvode na svom Instagram profilu, a kako se navodi - reklame skupo naplaćuje. Jedna objava u vidu reklame na profilu koji ima više od 50.000 pratilaca košta minimum 300 evra, a na onom koji ima više od 100.000 pratilaca reklama košta oko 900 evra, prema podacima sa interneta. Ukoliko se reklama pojavi na profilu sa više od 500.000 pratilaca to košta i do 3.000 evra. Prema tome, oni koji objave reklamu na profilu sa više od milion pratilaca mogu uzeti i do 6.000 evra, a među njima je i ova pevačica.

S obzirom na to i da Anastasija Ražnatović od skoro može da se pohvali da je prati milion ljudi na Instagramu, a da takođe zarađuje od reklama, ona za jednu objavu može uzeti isto koliko Aleksićka.

Nina Radulović poput Seke često reklamira razne proizvode na svom Instagram nalogu. Budući da nju prati oko 160.000 korisnika Instagrama, ona za jednu objavu može da zaradi oko 900 evra.

Ruža Rupić može da se pohvali da je prati više od 300.000 korisnika Instagram, što znači da po jednoj reklami ona može da uzme od 300 do 1.000 evra.

Zorana Jovanović Zorannah i ne mora više da bude blogerka! Ona od reklame na svom Instagram profilu gde je prati blizu 900.000 ljudi može da zaradi i više od 3.000 evra po objavi.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Objektiv/Foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Kurir