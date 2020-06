TIJANA KONDIĆ GLUMILA JE NATAŠU, A SAD OTVORILA DUŠU ZA KURIR: Vraćam se glumi, snimaću sa Sekom Sablić

Srca publike Tijana Kondić osvojila je sa samo 16 godina ulogom u filmu „Nataša“ Ljubiše Samardžića.

Međutim, Tijani nije bilo suđeno da upiše glumu, već svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali se vraća svojoj prvoj ljubavi u novoj seriji „Tri muškarca i tetka“, inspirisanoj sitkomom „Dva i po muškarca“, i staće u kadar sa Sekom Sablić, Markom Janketićem i Petrom Benčinom.

- Snimili smo pilot-epizodu prošle nedelje. Glavne uloge igraju Seka Sablić, Marko Janketić i Petar Benčina. Plan je da igram fitnes instruktorku iz Nemačke, koja će se pojaviti u dvadesetak epizoda. Sad sam samo asistent reditelja - otkriva Tijana, koja je pomagala režiseru Pavlu Vučkoviću.

Tijana je nekoliko godina radila za jednu produkciju u Tel Avivu, a tamo se zaljubila u posao iza kamere.

foto: Privatna Arhiva

- Režiju sam zavolela kad sam počela da se bavim pisanjem. Bila sam na master klasu kod Martina Skorsezea, što mi je pomoglo da dok pišem imam vizualizaciju - objašnjava Tijana.

Glumica smatra da serija „Tri muškarca i tetka“ ne može da se poredi sa „Dva i po muškarca“.

- Uzeti su samo motivi. Serija je prilagođena našem humoru. Kod nas deca još žive s roditeljima i imamo konflikte u sudaru generacija - iskrena je naša sagovornica.

Iako je osvojila Zlatnu arenu u Puli, Tijana Kondić nije uspela da upiše glumu.

- Imala sam samo 16 godina. Živela sam dva paralelna života. Kad me nisu primili na glumu, doživela sam to kao svoj poraz, ali danas ne gledam na to na taj način. Akademija u Srbiji glumce školuje za pozorište, a mene je zanimao samo film. Završila sam sličan fakultet i to me je dovelo da danas pišem i kreiram likove za glumce - iskrena je Tijana.

Pre dve godine ona je objavila svoj prvi roman „Tragovi života“.

foto: Privatna Arhiva

Ima velike planove sa svojim saradnicima iz „Film plusa“ Nikolom Burovcem i Danijelom Đurićem.

- Pregovaramo s televizijom s nacionalnom frekvencijom za triler seriju „Šifra Dedinje“, koju smo radili Kosta Peševski i ja. Pripremam i novi roman, koji će biti u formatu TV serije od 12 epizoda pod nazivom „Buka“. Reč je o psihološkoj melodrami i devojci koja je pisac. Selidbom u novu zgradu, ona ulazi u niz neočekivanih događaja s komšijama i mogu slobodno da kažem da me je inspirisao Roman Polanski i njegov film „Stanar“ - zaključuje Kondićeva.

KAKVE REČI OD NEDE ARNERIĆ DETE JE LIČNOST, A NE ZNAM DA LI ĆE BITI GLUMICA Pokojna glumica Neda Arnerić, kad je snimala s Natašom, kao da je videla sebe u njenim godinama. - Puši cigaru za cigarom, pajta se sa svima, glasno se smeje. Dete je ličnost, ne znam da li će biti glumica, ali je već ličnost, kopča stvari, videla sam pred sobom profesionalca, milimetar desno, levo, oko gore, sve zna - govorila je Neda.

