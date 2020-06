SAMANTU FOKS SA 19 GODINA ZLOSTAVLJAO POPULARNI GLUMAC: Kesidi je spopao dok joj je otac bio u drugoj prostoriji!

Samanta Foks osamdesetih godina bila je veoma uspešna, a važila je za jednu od najatraktivnijih pevačica. Ona je 2017. godine u dokumentarcu o svom životu iznela optužbe da ju je pokojna zvezda Dejvid Kesidi se*sualno zlostavljao.

Samanta tvrdi da se sve dogodilo tokom snimanja njegovog singla "Romance". Pevačica je tada imala samo 19 godina, a napad se dogodio 1985. godine nakon što se Foks pojavila u spotu za Kesedijev singl.

foto: Profimedia

Samanta je ispričala kako je snimanje bilo izuzetno mučno, iako je bila njegova obožavateljka.

"Kad god bi se pritisnuo uz mene, jasno sam moglo osetiti njegovu e*ekciju. Činilo se da je Dejvid namerno otežava snimanje, koje je trajalo celu večnost, baš zbog toga. Bilo je to izuzetno mučno. Otišli smo na večeru sa mojim ocem i ljudima iz diskografske kuće. U jednom trenutku tokom večere otišla sam u toalet, a on me je pratio. Kada je ušao u toalet, pribio me je uza zid i pokušao da zabije jezik u moja usta. Pobegla sam i vratila se do stola ka ocu. Ali, nisam mu ništa rekla, bila sam preplašena", prisetila se Foks te večeri.

Dejvid Kesedi bio je američki glumac i pevač, koji je preminuo 2017. godine kada je imao 67 godina, a pričalo se da mu je bila potrebna transplantacija jetre.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Profimedia

Kurir