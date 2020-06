VUČEM KOMPLEKSE ZBOG RODITELJA: Kalina je ćerka glumice i dramaturga, imala kliničku smrt, a OVO o njoj niste znali!

Kalina Kovačević progovorila je o svom privatnom životu, a detalje retko iznosi u javnost.

Glumica je započela priču o trudnoći.

"Prvo sam bila trudna, a onda na porodiljskom. Rodila sam jednu divnu devojčicu Aniku, te sam poželela da se posvetim njoj i njenom odrastanju. Mislim da je prvih godinu dana najbitniji taj odnos koji se ostvaruje između bebe i mame. Ovih nedelja vraćam se na posao", u dahu je ispričala Kalina, a potom dodala:

"Anika je napunila godinu dana. Nisam htela brzo da se vraćam na posao. Nigde ne jurim. Ima vremena za sve u životu, jednom su tako mali i slatki. Bila je prevremeno rođena, kao što je i Miona, doduše."

Podsećamo, Kalina Kovačević je sa Mionom imala težak porođaj usled kog je u 27. godini doživela kliničku smrt.

"S obzirom na to da sam osoba koja se bavi sportom, ne pijem, ne pušim, veoma je teško reći da je postojao neki uzrok... Baš vodim računa o sebi i svom telu, ali nekako sa porođajima nemam sreće. Ali i dalje imam osmeh na licu. Ne dam se", izjavila je glumica.

Prema njenim rečima, sestre Miona i Anika se odlično slažu.

"Napravila sam najpametniju razliku od osam godina. To će svaki psiholog reći, nisam ja pametna, nego su oni. Tolika razlika učini da ne budu ljubomorne jedna na drugu, tačnije Miona na Aniku. Zaštitnički je nastrojena, kada je dolazila babica da kupa Aniku, ona je tamo stajala i govorila: 'Može li to malo nežnije?'. Žena nije mogla da veruje", kroz smeh poručuje Kalina.

Ona prvi put priča o strahovima koje poseduje iz mladosti, a tiču se njenih roditelja - dramaturga Siniše Kovačevića i glumice Ljiljane Blagojević.

"Vučem komplekse iz tog nekog najranijeg detinjstva kada su me prozivali zbog toga ko su mi roditelji? I šta su? Gde su me koristili da bi njima naneli bol ili vratili milo za drago. Uvek je to bilo preko mene. Na neki način sam stvorila odbrambeni mehanizam, u stvari se plašim javnog eksponiranja i da govorim ono što mislim. Plašila sam se da će zbog toga mene neko da komentariše loše, da će iskoristiti priliku da me omalovaži. Sada kako sam ušla u neke zrelije godine, nije mi bitno šta i ko misli o meni, već samo ono što kaže moja porodica i bliski prijatelji. Moram da priznam da verujem da bi mi karijera bila mnogo veća u Srbiji da nisam njihova ćerka. To sam ubeđena. Koliko sam samo uloga izgubila zbog toga što sam njihova ćerka. Možda sam neke i dobila. Neću da lažem. Meni je najveća nagrada što me kolege vole. To mi je dokaz da sam izabrala dobar posao", rekla je ona.

Iako su mnogi pomislili da se Kalina preselila u Švajcarsku, istina je drugačija.

"Nisam se odselila iz države. To su tako doživeli jer me nije bilo dve godine. Sećam se kada sam bila trudna sa Mionom, svi su mi govorili: 'Zašto si sada zatrudnela? Karijera ti je u usponu'. Rekla sam da je vreme da postanem majka. Ovaj drugi put isto sam poželela da se posvetim detetu, porodici i nisam se plašila. I onda me pitaju da li brinem kako ću? Ne brinem, karijere se grade, ne samo na odigranim, već i na odbijenim ulogama. Kvlitet je bitan. Taman su se ljudi uželeli", poručuje glumica koja govori četiri jezika, diplomirala je u 22. godini, a i dalje radi na sebi.

