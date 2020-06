LJUBAVNA PRIČA SLOBODE I VOJINA ĆETKOVIĆA! Evo kada ju je prvi put video: Ne mogu da kažem da je bila ODUŠEVLJENA!

Ljubav Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića rađala se polako. Ona prirodna lepotica sa damskim držanjem i širokim osmehom, a on markantan, visok i odmeren. Oni su kako kao glumci, tako i kao ljubavni par primer mladima, kako bez skandala održati bračnu zajednicu i biti profesionalac u poslu kojim se bavite.

Kruna njihove ljubavi su bliznakinje Vera i Mila. Sa puno ljubavi i priče, svoje mezimice staloženo vode kroz život, pokušavajući da im detinjstvo popločaju poštovanjem, razumevanjem i dostojanstvom. Ovim su se i oni vodili odrastajući u patrijarhalnim porodicama gde su se poštovali tradicionalni postulati, oblikujući ih uz božje vrednosti od kojih nikada nisu odustali.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković upoznali su se na snimanju filma "Zona Zamfirova", a malo ko je pomislio da će se među njima dogoditi varnice jer su tada oboje imali partnere. Poznanstvo iz "Zone" pretvorilo se tokom snimanja drugog zajedničkog filma "Pljačka Trećeg rajha" u blisko prijateljstvo. Nedugo zatim oboje su se razišli od svojih partnera, a jedne letnje noći 2004. godine su počeli svoju ljubavnu romansu, a onda je pretočili u brak koji su krunisali naslednicama Verom i Milom.

Pre nekoliko godina gostujući u jednoj emisiji, Vojin Ćetković se prisetio trenutka kada je prvi put ugleda Slobodu na snimanju.

"Sećam se prvog trenutka kada sam je ugledao, snimali smo 'Zonu Zamfirovu', a ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su većina njih bile klinke. Prošlo je nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Video sam je kao neko ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao kao lepa je ili na neki drugi način. Tada sam je prvi put zapazio", otkrio je u "Balkanskom ulicom" ovaj glumac.

"Ne mogu da kažem da je bila prvi put oduševljena kada me je videla, ali se smekšala", kroz smeh je poručio tada Ćetković.

foto: Marina Lopičić

Svoj brak su gradili na ljubavi i poverenju, a skandali nisu njihov zaštitni znak, pa se trude da privatni život koliko je moguće drže dalje od očiju javnosti.

Prema Slobodinim rečima, porodica je nešto iz čega se sve uči, to je koren društva.

"Vaspitavana sam da je porodica izuzetno važna. Mislim da je to što se porodice raspadaju veliki problem društva. Volim da pripadam i da neko meni pripada, da imam decu i porodicu", ispričala je ona.

Njihove mezimice Mila i Vera pokupile su od roditelja najbolje osobine, no Ćetković sebično priznaje da su one njegova kopija.

"Ponekad prepoznam sebe u nekim njihovim gestovima, ali one su ipak priča za sebe, svoji ljudi. Mi se i mazimo i volimo, ali od početka pričam sa njima kao sa odraslim osobama. Začuđujuće je to da me, kad ih nešto pitam, pa mi one kažu šta o tome misle, naprosto ostave bez teksta. Mogu da kažem ova ovde liči na mene, ovde na Bobu, onda onde na babu... Ali one su, pre svega, svoje", otkrio je "Bazaru" glumac.

On je istakao i da je veoma ponosan na njih, između ostalog i zbog toga jer im materijalne stvari nisu važne.

"Moje ćerke idu u dobru školu i imaju odlično okruženje. Niko iz njihove škole ili odeljenja ne odudara po nekim merilima. Nemaju odnos prema tome ko koji telefon nosi. Vrlo sam zadovoljan njihovim ukusom. Obe idu u muzičku školu, tako da se i tu baždare i formiraju."

Vojin ranije nije krio i kad su ćerke bile male, da je dosta učio od njih.

"Počeo sam mnogo da učim od svojih ćerki, imam ih dve. Jedna prilično liči na mene, mentalno i fizički. Shvatio sam i ko sam i šta sam i kako razmišljam, koliko sam emotivan, koliko nisam, koliko sam tvrdoglav, samo gledajući njih dve i prepoznajući njihove osobine", ispričao je Vojin.

foto: ana Paunković

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir