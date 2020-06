OVDE JEZDIĆ PRAVI RAKIJU: Glumac sagradio destileriju kod Valjeva

Pre dvadesetak godina Nenad Jezdić odlučio je da kupi imanje u selu Zabrdica pored Valjeva i da tamo sagradi kuću za svoju porodicu. Kasnije je došao na ideju da bi baš u tom mestu mogao i da napravi destileriju za preradu rakije, u šta je uložio dosta sredstava.

Ekipa Kurira posetila je Zabrdicu u nameri da vidimo kako izgleda zdanje koje je Jezdić godinama gradio i da sa njim porazgovaramo u toj, za glumce, neobičnoj investiciji. Nije nam bilo teško da pronađemo Nenadovo imanje jer svaki stanovnik malog sela kod Valjeva zna gde se ono nalazi. Veliki objekat u kojem je smeštena destilerija tog dana bio je potpuno zatvoren. Preko puta su bili parkirani kamioni koji, verovatno, pripadaju glumcu. Jedan od prolaznika ispričao nam je da Jezdić često boravi u Zabrdici, posebno tokom leta.

foto: Kurir

- Nema ovde sad posla, pa je on otišao u Beograd, ali sam ga skoro video. Tad je verovatno došao samo da obiđe imanje. U rano proleće i tokom leta možete ga ovde videti svaki dan, ali sad je bilo kišovito vreme, pa ništa nije moglo da se radi. Jezdićeva destilerija iz godine u godinu sve bolje radi, napravio je čudo od toga. Rakiju koju proizvede prodaje i van Srbije - kaže nam on.

foto: Vladimir Šporčić

U blizini glumčevog imanja nije bilo ljudi s kojima bismo razgovarali, pa smo u centru Zabrdice pronašli još nekoliko njih koji su nam opisali kakav je Nenad kao komšija.

foto: Kurir

- Sećam se kad je kupio to imanje i počeo sa gradnjom, svi su bili u čudu, niko nije verovao da će glumac da se bavi takvim poslom. Nije to lako. Ali Jezdić je od te rakije napravio brend, čudo. Inače, on kad god dođe ovde radi sve poslove iako ima radnike koje plaća za to - rekao nam je jedan meštanin, dodajući da retko viđa Jezdićevu porodicu u Zabrdici.

foto: Kurir

- Ne znam koliko često dolaze njegova supruga i deca, ja sam ih video jednom. Ne verujem da su oni stalno s njim ovde, verovatno imaju svoje obaveze. Pa i Jezdić nekad ovde dođe ujutru i ceo dan radi u njivi, pa uveče žuri u Beograd u pozorište. Jednom je svratio ovde u prodavnicu i rekao nam: "Idem u Beograd, večeras imam predstavu", a tog dana smo ga sreli ovde na traktoru. On je čovek za primer i nama starijima, a pogotovo omladini - smatra naš sagovornik.

Ivan Ercegovčević/ foto: Vladimir Šporčić

