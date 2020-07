NISAM ZASLUŽILA DA ME NEKO TAKO UVREDI! Šok-ispovest Zlate Numanagić!

Zlata Numanagić istakla je da joj i danas nude mnoge uloge, ali da ih uglavnom odbija jer su, kako kaže, honorari uvredljivi i smatra da to nije zaslužila. Glumica ne krije i da joj se današnje serije ne dopadaju, jer propagiraju dosta kriminala, ali se slaže sa tim da se svako vreme oslikava tematikom koja mu odgovara.

"Svaka serija prati svoje vreme. Kriminal nije toliko bio razvijen i nije bio upleten u sve društvene pore. Vidite koliko ima nasilja u tim serijama, koliko ima uznemiravajućih scena. Moramo da naučimo s tim da živimo, jer je vreme surovije i ljudi su suroviji. Meni je jako žao jedne stvari što smo mi jednu epizodu radili pet dana sa fantastičnom serijom koja je imala probe. Vi danas umesto pet dana imate pet sati u kojem se snimi jedna epizoda. To ne može da donese kvalitet. Današnje serije nemaju to što je tada imao RTS koji je postavljao standard. Ne kažem za sve serije, čast izuzecima, ali mnoge su snimljene kao amaterski poslovi", kaže ona i dodaje da je nekada dobijala troduplo veći honorar nego danas.

"Dobijala sam troduplo veći honorar nego danas. Srećom, 'Srećni ljudi' su jedan od poslednjih poslova za koji dobijam novac za reprize. To su bili autorski ugovori u kojima će moj sin, kada odem sa ovoga sveta, nekoliko godina imati prava na izvestan postotak tih tantijema. Zamenila sam tada Tanju Bošković posle 25 epizoda, bio je to rudarski posao, ali sam bila i dobro plaćena. Danas mi nude mnogo toga, ali sam odbila, jer su honorari uvredljivi. Ne moram da radim zbog novca, želim da radim zbog posla. Bolje bi mi bilo da mi kažu evo vam jedan dinar, ali da radim, nego da mi daju 50 ili 150 evra, koliko mi nude. Nisam zaslužila da me tako neko uvredi", govori Zlata, koja se ujedno osvrnula na anegdotu sa glumicom Radmilom Savićević sa kojom je zajedno glumila u seriji "Srećni ljudi".

"Prošlo je preko dvadeset godina od snimanja serije 'Srećni ljudi'. Mnogo sam se bila združila sa Radmilom Savićević i onda bismo često odlazile u neke kupovine zajedno. Uvek je bilo zanimljivo ljudima i prodavcima koji su nas sretali: 'Kako se onoliko svađate u seriji, a uživo samo što se ne grlite i ne ljubite.' Posle takvih kupovina bismo svraćali kod Rade na kafu u njen jednosoban stan, eto toliko su bile bogate tako velike i slavne glumice. Vidim ja završila Rada kafu, ali se vraća i seda za sto. Pomislim u sebi Bože, da li ću ja ovako u njenim godinama zaboraviti da ponesem kafu koju sam skuvala. U jednom trenutku je pitam: 'A kafa?', a ona meni na to, 'Neka odmori, sine!' Sada kada god skuvam kafu uvek se setim Rade i kažem neka kafa odmori", kaže Zlata, koja je odlučila da u jednom trenutku svog života zbog ljubavi ode u Ameriku.

"Otišla sam u Ameriku zbog ljubavi i udaje. Imam privilegiju da sam mogla u životu da uradim sve što sam htela. Nikada mi imperativ nije bio da biram karijeru ili privatni život. Želela sam sve pomalo i sve pomalo sam dobila. Dobila sam u karijeri mnogo više nego što sam očekivala i dala mnogo manje nego što sam mogla. Ali baš zbog toga mi nije trpeo privatan život i roditeljstvo. U tome je možda moj balans kada mi ljudi kažu da sam tako normalna", zaključila je glumica.

Zlata je, inače, pored glume odlučila da s prijateljicom pokrene privatni biznis. Tom prilikom je u Albaniji iznajmila opremljeni restoran i radila jednu sezonu.

"Žao mi je što je u javnosti ispalo da ja kelnerišem u Albaniji, gde smo moja koleginica i ja držale restoran. Jednu letnju sezonu smo radile. Dogovor je bio da ću ako dobijem poslovne ponude morati da izađem iz tog posla. Tako se na kraju i dogodilo. Nas dve smo iznajmile opremljeni restoran i po potrebi smo kelnerisale. Nisam kelnerica u Albaniji i to me poprilično vređa i smeta mome poslu", kaže ona.

