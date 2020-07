SNIMA SE NEČISTA KRV! Ripanj postaje Vranje, a evo kakva je veza ekipe s filmom Valter brani SARAJEVO!

U podnožju Avale, početkom avgusta, oživeće staro Vranje. Ulicama koje se ubrzano grade uskoro će prolaziti Sofka, Mitke, Koštana, Hadži-Trifun, Tašana...

U beogradskom naselju Ripanj trenutno se gradi Vranje iz 19. veka. Priprema se scena za snimanje filma i serije "Nečista krv". Početak snimanja je već odlagan, ali sadašnji plan je da završna klapa padne do decembra. Deset epizoda činiće epsku sagu o Vranju s likovima i motivima jedne porodične hronike u razdoblju od pedeset godina 19. veka. Film i pet epizoda režiraće Milutin Petrović, a završnicu serije Goran Stanković.

Za raskošnu scenografiju zaslužan je Milenko Jeremić, legenda jugoslovenske i srpske scenografije, čovek koji je radio na filmovima "Valter brani Sarajevo", "Banović Strahinja", "Maratonci trče počasni krug", "Čudo neviđeno", "Seobe", "Poslednji krug u Monci", "Boj na Kosovu", "Tri karte za Holivud", "Crna mačka, beli mačor", "Zaspanka za vojnike"... Spisak je nepregledan i obuhvata nezaboravne reditelje i scenariste, filmove i serije.

Jeremić kaže za RTS da se dugo i pažljivo pripremao za ovaj projekat, da je temu obrađivao godinama:

- Može čovek da pogreši na jednom najobičnijem detalju. Čitanjem i istraživanjem dolazim do podataka šta može da prođe, a šta ne može.

Dok se radovi privode kraju, bira se međunarodna glumačka ekipa. Muzika se ne bira, već se sama nameće - tradicionalne note juga Srbije u savremenim aranžmanima. Beogradska producentska kuća "This and That Productions" producira film i seriju zasnovane na delima proslavljenog srpskog pisca Bore Stankovića i scenariju koji je napisao Voja Nanović pre pola veka, dok je živeo u SAD. Za scenario se mislilo da je izgubljen, ali je pronađen i konačno se ekranizuje. Njegovu adaptaciju radila je Milena Marković.

