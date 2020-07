INFLUENSERKI PRETILI DA ĆE JOJ NOŽEM KOPATI MLADEŽE: Dunja Jovanić priznala da se više od 8 godina bori sa OVIM! (FOTO)

Dunja Jovanić priznala je sa čim se sve bori otkako je postala influenserka.

Ona dosad javno nije govorila o tome šta joj se dešava već osam godina, a da njeni pratioci ništa nisu znali.

foto: Printscreen/Instagram

"Iako to nikada do sada to nisam delila sa vama, za više od osam godina u ovome doživela sam svašta. Od toga da se ljudi lažno predstavljaju kao ljudi koji žive u teškim situacijama i traže da im pošalješ novac, preko zlostavljanja mojih roditelja, do bolesnih pretnji da će mi neko "nožem kopati mladeže", istakla je Dunja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir