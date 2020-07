Glumac Erl Kameron, preminuo je u 102. godini. On je bio prvi od svih tamnoputih glumaca koji je glumio u britanskim filmovima.

Najpoznatiji filmovi u kojima je glumio bili su "Docor who", "Thunderball" i "Pool of London". Bermudske novine "The Royal Gazette" potvrdile su njegovu smrt u 102. godini.

Kameron, koji je živeo u Varvikširu, iza sebe je ostavio svoju suprugu Barbaru i šestoro dece.

