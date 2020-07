SUZE ZBOG MAJKE, PRIČA O KAFANI, TOMI I GLOGOVCU: Evo šta je sve Milan Marić otkrio u ispovesti za KURIR TELEVIZIJU!

Mladi glumac Milan Marić tek će krajem meseca napuniti tridesetu, a već u Srbiji i Rusiji uživa status zvezde.

Ne čudi onda što je šarmantna novinarka Kurir televizije Vanja Camović odlučila da joj baš on bude prvi gost u emisiji "Sceniranje", koja se emituje nedeljom od 20 do 22 sata. Dosad smo uglavnom bili upoznati sa Milanom - glumcem, a nakon ove emisije spoznali smo i njegova druga lica.

foto: Damir Dervišagić

- Neko čudno vreme je došlo. Da mi je pre pola godine neko ponudio da igram u filmu o koroni sa ovakvim scenariom, rekao bih mu da takva priča može da ima ocenu 3,5 na IMDB - kaže Marić.

foto: Dragana Udovičić, printscreen youtube

Na početku razgovora Vanja je Milana upitala o utiscima s kastinga za film o Tomi Zdravkoviću i kako se neko sprema da igra jednu takvu ličnost.

- Nisam spreman za ulogu Tome. Ukoliko budem ja izbor reditelja, čeka me fizička i glumačka transformacija. Toma je bio legenda za života i ostao mu je taj status do dana današnjeg. Svi volimo da dignemo ruke u kafani uz njegove pesme. Svi imamo viziju kako bi trebalo da izgleda film o Tomi i ko bi to trebalo da igra. Uglavnom se oslanjam na scenario i trudim se da tog junaka pronađem u sebi - objasnio je mladi glumac.

foto: Damir Dervišagić

Milan priznaje da nema omiljenu Tominu pesmu.

- Zavisi od raspoloženja. Volim "Ispod palme na obali mora", "Tužno leto" i "Za Ljiljanu" - otkrio je Marić. Film o Tomi Zdravkoviću radiće zajedno Željko Joksimović i Dragan Bjelogrlić, a glumcu je još uvek nepoznanica hoće li morati i da zapeva. - Pevanje je najveći izazov. Pitanje je da li će biti pevanja... Neće to biti mjuzikl. Možda budemo govorili o tome kako su nastale neke njegove pesme - kazao je Milan.

foto: Dado Đilas

O Glogovcu: Ne usuđujem se da se poredim s njim Mladom Mariću prija što ga porede s Nebojšom Glogovcem, ali smatra da gradi neki svoj put. - Drago mi je što ljude podsećam na Glogovca. Njegova karijera je dobar reper kako treba da ide mladi glumac. Ne usuđujem se da se poredim s takvim ljudima - konstatovao je glumac.

Glumac kaže da uloge bira iz stomaka.

- Nikada nisam razmišljao u čije cipele bih želeo da uđem. Voleo bih da igram Danila Kiša. Njegov život mi je veoma uzbudljiv - priznao je šarmantnoj Vanji.

foto: Damir Dervišagić

Prvi put javno o njemu u emisiji "Sceniranje" govorila je njegova majka Gordana Marić, kao i vaspitačice iz vrtića, njegovi klasići, profesorka sa klase Biljana Mašić, kao i veliki Rade Šerbedžija. Dragana Mićalović i Petar Benčina takođe su bili gosti u prvoj emisiji. Suze na oči krenule su mladom glumcu kad je govorila majka i rekla da javno izjavljuje da je Milan njen motiv za život i njena snaga.

foto: Kurir TV

- Uf... (dubok uzdah) E, da sam znao šta ćeš da mi radiš, nikad ne bih došao. Kad je krenulo ovo s pandemijom, moja odluka je bila da ne odlazim kod njih jer su u rizičnoj grupi. Roditelje nisam video četiri meseca, samo bismo se gledali sa stepenica. Ova poruka me je iznenadila. Emotivno mi je. Ne umem da bude slatkorečiv... Dirljivo je. Na ivici sam da zaplačem - zaključio je glumac.

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir