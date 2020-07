MARIĆEVA MAMA ZNA KADA SE MILANU SVIĐA DEVOJKA: Čim se pojavi, na njemu se vidi OVO! (KURIR TELEVIZIJA)

Milan Marić je mlad i uspešan glumac koji retko kada priča o svom privatnom životu.

Ipak, u prvoj emisiji Sceniranje publika je uspela da vidi emotivnu stranu njegove ličnosti kada mu se majka Gordana Marić u svom prvom intervjuu za medije dirljivo obratila.

Njegova reakcija je sve rekla, s obzirom na to da je Milan zaplakao u emsiji.

"Nemam pristrasnost da je on moj "Bog", "svetac". Ako je napravio izbor, da mu je lepo i da ga partnerka čini srećnim - ona ima da uživa. Kada se zaljubi Milanu se to vidi po izgledu, osmehu, kretanju, sve je to lepo. Malo je zatvoreniji tip. Milane, ovo je trenutak kada sam pristala javno da kažem da si ti moj motiv za život, snaga i sreća", rekla je ona.

U emisiji su se Milanu obratile i njegove vaspitačice iz vrtića.

"Uvek smo znali kada se Milanu neko sviđa. Kada se nasmeje, ne možete da mu odolite. On je pravi šmeker, šarmantan je, uporan, neka ostane ovakav i ostvari se u tom emotivnom smislu", rekle su one, a Milan je bio veoma prijatno iznenađen.

