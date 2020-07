ODLAZAK MEGAN JE I NAJMANJA KRALJEVSKA INTRIGA! Svi šokovi od urlanja na Kejt do trenutka kada ju je KRALJICA OHLADILA!

Iako nikako ne bi smeli to da rade, osoblje kraljevske palate i te kako voli da priča - makar tako tvrdi Tom Kvin, autor "Intimnih memoara: Od kraljice Mari do Megan Markl" za strane medije. "Odbegloj Megan" i on je čak posvetio posebnu pažnju, a nije mu prvi put da prati dešavanja kraljevske porodice. Tome je, kako se dalje navodi, ipak posvetio dobar deo svog života.

"Megan i Hari su živeli odvojeni od ostatka porodice, u pet puta manje kvadrata nego Vilijam i Kejt. Zbog toga se bivša glumica osećala kao da ne pripada, da je gost na dvoru. Imala je osećaj da nikad neće dobiti poštovanje i tretman kakav ima Kejt", piše u jednom delu.

S druge strane, od jakog prijateljstva odnos braće i njihovih supruga skoro da je i nestao nakon izvesnog incidenta - kada je Megan urlala na Kejt. Naime, Megan je tražila od posluge da obavi nešto za nju, a oni su joj rekli da neće jer oni rade za Kejt - tako ide protokol na dvoru, svi imaju svoje osoblje. Megan je tada pao mrak na oči pa je, navodno, počela da divlja. Vikala je da je ona deo dvora i da zaslužuje poštovanje. Tad je trajno narušen odnos među Kejt i Megan. Kejt nije mogla da veruje, suze samo što joj nisu krenule, jer nije navikla na takve ispade. Hari i Vilijam su samo pogledali. Kasnije su pokušali da "prepeglaju" situaciju, bezuspešno - ironično je objasnio Kvin.

Ipak, nije Kejt bila najveći problem Megan na dvoru. Megan, prema tamošnjim tabloidima, smatra kako ju je najviše izdala kraljica. Kada su se upoznale, Megan je bila oduševljena jednostavnošću, vitalnošću i stavom kraljice te je u njoj videla saveznicu. Bilo joj je teško da se prilagodi novom životu i svim pravilima, a onda se pojavila najbitnija osoba u celoj palati i sve joj to olakšala.

Sve dok se nije, navodno, ispostavilo upravo suprotno.

"U početku joj nisu smetali objavljeni članci. Bila je glumica i navikla je da je njen život zanimljiv medijima. Ali nije znala da je ovo neki drugi nivo... Mislila je da će je kraljica zaštititi od svega, ali kada je kretala u tužbe koje vodi protiv tabloida, kraljica joj nije pružila podršku", navode tamošnji mediji.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/DailyMail/Foto: Profimedia

Kurir