NATAŠA VUKOJE ZAVRŠILA U BOLNICI! Bivša košarkašica doživela peh, ni ne slutite šta joj se DOGODILO: Evo kako se OSEĆA

Bivša košarkašica Nataša Vukoje, supruga španskog sportskog stručnjaka Horhe Mendez, je doživela veliki peh.

Naime, ona je otkinula gornji deo prsta dok je sinu Luki spremala doručak.

Ona se oglasila na svom Fejsbuk profilu pa otkrila kako se to dogodilo.

"Dragi moji, nasmejana sam ali mi osmeh ne vidite. Boli me svaki delić tela, ali i to ne vidite. Pa ajmo od početka: svakog jutra oko 7h spremam Luki doručak, ručak, 2 užine... Da sve bude zdravo, ukusno... I uživam u tim momentima. Juče na meniju je bila jabuka, nektarina, i grz. Moja omiljena kombinacija. I kao domaćica prava, za liznenem da probam, ne znam ni sama kako, ni ne pitajte me, molim vas... Otkinem gornji deo prsta. Da, dodirnem mikser, stisnem dugme, i otkinem girnji deo prsta. Da, jasno glasno, to se desilo. Stisnem šaku, komšinicu pozovemo, probudimo, ostane sa decom... A nas dvoje, ja u žutoj haljini, novim papučama, spremna za doručak u gradu, sa 3 peškira oko šaka, završih u bolnici. Prst je tu. To je najbitnuje. Vi ste mi tu, to je jos bitnije. I moj muž koji kaže da razume sada kakve su Hercegovke. Pa da proslavimo 3 godine braka nadanašnji dan", napisala je ona.

