SERIJA SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA JE KULTUROLOŠKI FENOMEN: Svaku epizodu prati milion ljudi, a sedmi put se reprizira!

Na radost velikog broja gledalaca, na RTS počela je repriza najgledanije srpske serije svih vremena "Selo gori, a baba se češlja", koja je snimana i premijerno emitovana čitavu deceniju, od 2006. do 2016. godine.

Tokom celog leta pa sve do početka oktobra moći ćemo da uživamo u 101 epizodi serije koja je i u sedmoj reprizi ponovo postala društveni fenomen. Naime, kako su nam saopštili iz "Kontrast studija", "Selo gori" je i dalje najgledaniji program i svaku epizodu prati u proseku svaki četvrti stanovnik Srbije i u proseku milion ljudi.

foto: Contast studios

- "Selo gori" je odavno postalo više od televizijske serije. To je kulturološki i sociološki fenomen. To je jedno iskreno svedočanstvo o srpskom narodu i njegovom mentalitetu u koji je autor Radoš Bajić do srži prodro.

Zapravo, ta istinitost i autentičnost ove priče o seljacima moravskog sela Petlovac jeste ono što je publiku od samog početka kupilo - to što u ovoj priči vide sebe i svoj narod, komšije, rođake, što ovim likovima veruju i poistovećuju se s njima, deleći njihove radosti i muke, što u svakom kadru serije vide svoj kraj, svoj sokak, proplanak pored puta... - kaže za Kurir Nedeljko Bajić, direktor produkcije "Kontrast studio" i jedan od producenata serije "Selo gori, a baba se češlja".

foto: Sonja Spasić

On smatra da njihova serija nije "isfenirana" predstava Srbije, ali nije ni karikatura srpskog seljaka, kojoj su mnogi autori pribegavali.

- "Selo gori" je istina. I kad se Radoševim likovima smejemo do suza i onda kad bismo zaplakali nad njihovom sudbinom - uvek je istina. To je glavni razlog što publika širom Srbije, regiona i u svim delovima sveta gde srpski i balkanski narod živi, uvek i iznova, sa istim uzbuđenjem gleda našu seriju.

Ono što svakako doprinosi tome da "Selo gori" u svakoj svojoj reprizi bude suvereno na vrhu liste gledanosti jeste i želja ljudi za normalnošću. Normalnost je nešto što narodu danas nedostaje i na televiziji i u svakodnevici - normalne priče o običnim ljudima i njihovim životima, nasuprot senzacionalističkim sadržajima kojima smo preplavljeni ovih dana i koji su ipak, na kraju, kratkog veka - zaključuje Bajić.

Kurir.rs/ Foto: CONTRAST STUDIOS

