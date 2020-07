PO DEVET MESECI NE VIĐAM PORODICU ZBOG POSLA: Momčilo Otašević za Kurir o Šijanu i koji film je pogledao čak 50 puta!

Momčilo Otašević ponovo je u Beogradu. Jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije u regionu u Srbiji će do oktobra snimati seriju "Beležnica profesora Miškovića", čija je radnja zasnovana na istoimenom romanu Ratka Dmitrovića.

U razgovoru za Kurir Otašević otkriva kako se spremao za ulogu novinara Boška i zašto ovaj projekat zovu srpski "Dosije iks".

Šira publika vas poznaje kao TV glumca. Da li je to nepravda?

- Mene je lansirala serija "Budva na pjenu od mora". Pre toga sam snimio film "Led", ali za prepoznavanje nekog glumca je najvažnija televizija. U bioskop i pozorište ide mali broj ljudi. Izuzeci su samo "Montevideo, bog te video" i "Južni vetar". Nekih u proseku 100.000 ljudi ne mogu da se porede s milion, koliko pogleda i seriju za jednu noć.

A popularnost?

- Više mi smeta nego prija. Međutim, sve je kao neki začarani krug - TV, film i pozorište. Ne može jedno bez drugog.

Neke kolege se neće složiti s tim što igrate u telenovelama.

- Za glumu kao i za telenovelu važi ono nit je lako, nit to može svako. U takvim serijama mnoge vaše mane dođu do izražaja, a ja volim izazove. Nije mi problem da se devet meseci budim u šest sati i da ne viđam porodicu. Fenomenalan je trening za mladog glumca. Za sapunicu treba dobro znanje o televiziji. Nije lako snimiti 20 scena na dan. Ti glumiš 12 sati dnevno i naučiš da trpiš. Sad sam dobio "Beležnicu", gde ću za 6-7 dana snimiti epizodu, a ja sam navikao da uradim za dan.

"Beležnicu" najavljuju kao srpski "Dosije iks". Kako biste nam približili radnju serije?

- Meni to liči na skandinavske serije. Ima elemenata serija "Dark" i "Čudnije stvari" s nadrealnim momentima. Priča je napisana po istinitim motivima. Nisam kod nas video neku sličnu tematiku. Kasting je dobar. Igraju Svetozar Cvetković i Anica Dobra, kao i Milena Radulović.

Radili ste s Milenom već na "Državnom službeniku", koji ćemo od jeseni gledati na Superstar TV.

- Trebalo je da igram veću ulogu, ali sam prihvatio manju. Dobio sam četiri slobodna dana i došao u Beograd. Preko dana snimao sam seriju "Drugo ime ljubavi", a po noći film. Iz te saradnje je došla ponuda i za "Beležnicu" i verujem da ništa nije slučajno.

Igrate i u novom filmu "Budi bog s nama" Slobodana Šijana...

- Kad su me zvali samo na kasting, bio sam presrećan. Moj otac je držao videoteku na Cetinju. Gledao sam sve njegove filmove, a "Davitelj protiv davitelja" jedno 50 puta. Snimanje je odloženo za jesen. Igram pesnika Vlajka Stajića, a imam scene s Desankom Maksimović.

Kako se spremate za ulogu novinara?

- Dobar drug mi je novinar i imaću informacije iz prve ruke. On mi je rekao da moram da dođem u neku redakciju da vidim koliki je to stres.

U pozorištu ste dobili ulogu Hamleta, koju sanja svaki glumac. Kad ćemo je videti u Beogradu?

- Nadam se kad prođe korona. Predstavu smo igrali malo puta i na matičnoj sceni. Moj san nije bio da budem Hamlet. Odmah sam rekao rediteljki do to nije za mene. Imao sam strah, jer je to prvi crnogorski "Hamlet". Veliko iskustvo za mene i najteža uloga u karijeri. Dvadeset dana pre premijere sam bio najgori Hamlet, ali Božo Koprivica je verovao u mene. Božo mi je rekao - ti si Hamlet. Međutim, kad sam stao jednog dana na scenu, sve mi se otvorilo. Rešio sam se stresa i pritiska.

Ko vam je od reditelja najviše pomogao kao glumcu?

- Jagoš Marković. Ne mogu njega da zaboravim jer sam s njim odrastao kao glumac. Jagoš mi je bio mentor i na prvom je mestu. Nadam se da ćemo i ove godine ponovo raditi nešto novo u pozorištu.

