DECA BREDA PITA OČAJNA! Mole ga da prestane sa OVIME: Strahuju da će da se povredi!

Bred Pit pravi je ljubitelj adrenalina i brzine, međutim iz tog razloga njegovoj deci nimalo nije lako. Prema pisanju stranih medija, oni ga mole da se mane motora, kako se ne bi povredio. Do sada to nije predstavljalo veliki porodični problem, ali sada kada razumeju o čemu se radi - drame su česte i umeju prilično da potraju.

"Deca se baš brinu. Mole oca da prestane pre nego što se povredi", ispričao je izvor, pa dodao: "Svakako, to je doza adrenalina. Sada ne pije i živi mirnim stilom života, ali vodi da ubrzava puls vozeći kalifornijskim kanjonima velikom brzinom. Iako je motor njegova strast godinama, ali to je tek sada postao problem jer su deca pre bila premala da bi shvatila opasnost koju on krije", zaključio je on.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/NationalEnquirer/Foto: Profimedia

Kurir