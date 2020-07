VAJARI NISU USTUKNULI PRED KORONOM: Umetnici iz sveta stvaraju remek-dela u Srbiji!

Pogoršanje epidemiološke situacije u Kikindi se odražava i na mnogobrojne sportske, zabavne i kulturne programe koji se otkazuju.

Pred izazovima ovog letnjeg talasa koronavirusa nisu ustuknuli organizatori i učesnici 39. Internacionalnog simpozijuma skulptura od terakote "Terra". U svetu jedinstven vajarski skup, već po tradiciji, održava se tokom jula u inspirativnom ateljeu "Terra". U objektu izgrađenom još 1895. godine, mestu neiscrpne vajarske inspiracije, ali i jedinstvenih mogućnosti za izradu skulptura velikog formata, stvara šestoro vajara iz inostranstva i naše zemlje. Slobodan Kojić, idejni tvorac simpozijuma i direktor Centra za likovnu i primenjenu umetnost "Terra", potvrđuje da su učesnicima obezbedili sve neophodne uslove za rad i stvaranje. U ateljeu se, kaže on, vredno radi, a o koroni skoro i ne priča, jer su svi fokusirani na stvaranje: - Preduzeli smo i sve mere kako se neko od učesnika ne bi zarazio. Odlučili smo da smanjimo protok ljudi. To znači da je zabranjen ulaz u atelje "Terra". Nadam se da se nikome neće ništa loše desiti. U suprotnom, to bi ostavilo jedan gorak ukus. Do kraja meseca, ovde će stvarati šestoro vajara iz četiri države. Njihove skulpture velikog i galerijskog formata postaće deo fundusa našeg muzeja - kazao je Kojić.

Koristeći čuvenu glinu i jedinstvene uslove za stvaranje velikih terakota, u Kikindi stvaraju Tamara Sekulić iz Hrvatske, Rumun Nikolaje Moldovan, ali i vajari iz naše zemlje Mirjana Blagojev, Branislav Nikolić i Slobodan Dane Stojanović. S njima je i Mark Lutold: - Simpozijum "Terra" zaista je jedinstven u svetu, a priliku da ovde budem nisam hteo da propustim. Neverovatno je i koliko su domaćini posvećeni umetnosti - prvi su utisci gosta iz SAD: - Drago mi je što sam ovde i što sam otišao iz Njujorka. Tamo ljudi žive u strahu zbog koronavirusa. Malo je mesta na svetu gde možete praviti skulpture ovolikih formata. Već 30 godina bavim se vajarstvom, ali ću ovde u Kikindi sigurno naučiti nešto novo - dodao je Lutold. Svetski poznati simpozijum dosad je okupio oko 270 vajara iz svih krajeva sveta.

