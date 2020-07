URAGANKE O MOMCIMA I JEDNOJ GREŠKI IZ PROŠLOSTI! Njoj su se udvarale i DEVOJKE: Bacile sve karte NA STO!

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić iz grupe "Hurricane" priznaju da ne igraju na kartu sek*epila, ali da im dobar izgled svakako pomaže u poslu kojim se bave. Sve tri su u srećnoj vezi, a njihovi momci zasad imaju razumevanja za sve što njihova karijera sa sobom nosi.

Koliko vam sek*epil odmaže, a koliko pomaže u poslu kojim se bavite?

"Pa svakako da je, što se tiče ovog posla, plus, ali možda je minus jer mi dečko bude malo ljubomoran zbog silnih komentara na račun našeg izgleda", rekla je Ksenija.

Da li se kaješ zbog tetovaža koje si uradila i da li bi kao Sanja uradila tetovažu na nozi?

"Ne kajem se zbog njenog značenja, već zbog veličine, ne bih više radila te glomazne, ako budem nekada u životu imala potrebu da se istetoviram ponovo, biće to suptilnije."

Da li vas je nekada policija jurila, kao što ste vi jurili MC Stojana i da li ste se na šarm izvlačile od kazne?

"Pa nije (smeh). Mi smo uvek fine tako da nismo pravile prekršaje zbog kojih bi imale problema sa policijom", ističe Ivana.

Čega se najviše plašiš u životu i zašto?

"Meni je najbitnije u životu zdravlje mojih najmilijih, kao i moje, tako da mi nije baš svejedno kada na tom polju nešto nije uredu."

Sve tri ste zauzete, imate partnere. Da li vam uprkos tome momci pišu, daju komplimente?

"Da, bez obzira na to, komentara i komplimenata uvek ima i od naših fanova, ali i generalno publike. Sve je to deo našeg posla, tako da naši momci imaju razumevanja za to."

Ko je veća faca, Milica Todorović ili ti kada dođete u vaš rodni Kruševac?

"Podjednako smo velike face, samo što je Milica faca duže (smeh)", rekla je Sanja.

Da li su vam se nekada udvarale devojke i kako su vas muvale?

"Udvarale su mi se devojke i to mi imponuje svakako, ali sam zauzeta, pa ne mogu da im se priključim u udvaranju (smeh)"

Od vas tri, za koju misliš da je najatraktivnija i zašto?

"Ne bih nas baš odvajala. Mnogo mi je teško da odgovorim na to pitanje jer smo podjednako sve tri atraktivne."

