DŽASTIN I RAJAN SU BILI CIMERI, AFLEK I DEJMON SE DRUŽE ODMALENA: Holivudske zvezde prijatelji od detinjstva!

Prijateljstva iz detinjstva mogu da traju i ceo život. Pravi dokaz za to su holivudske zvezde koje se druže još od malih nogu, dok još nisu bili svesni da će postati svetski poznati. Predstavljamo vam neka od najdugotrajnijih holivudskih drugarstava.

Met Dejmon i Ben Aflek

Prvi put su se zajedno pojavili u filmu "Dobri Vil Hanting", a mnogi su na audiciji mislili da su gej par i da su u vezi. Met i Ben upoznali su se još kao dečaci na bejzbol utakmici, a živeli su u Bostonu i išli u istu školu.

U međuvremenu se kod njih javila ljubav prema filmu. Pored navedenog ostvarenja, za koje su dobili Oskara, prošle godine su snimili "The Last Duel".

Elajdža Vud i Makoli Kalkin

Dve filmske zvezde druže se od početka devedesetih. Nedavno je zvezda filma "Sam u kući" otkrio da su njih dvojica veoma bliski.

- Naravno da smo prijatelji. Elajdža mi je uvek bio kao brat. Sve dok me iznenada ne gurne s litice - napisao je Kalkin, aludirajući na njihov zajednički film "Dobri sin", u kojem se ta scena i odigrala.

Rajan Gosling i Džastin Timberlejk

Dva plavušana nisu samo bili prijatelji iz detinjstva, već su i živeli zajedno. Nakon snimanja šoua "The All New Mickey Mouse Club" postali su cimeri jer je Rajanova majka morala da se vrati na posao u Kanadu, a snimanje je nastavljeno u Americi.

- Moja mama je bila njegov čuvar šest meseci. Toliko smo živeli zajedno - rekao je Džastin kod Elen u emisiji.

Kejt Hadson i Liv Tajler

Glumice se druže još otkako su išle zajedno u umetničku školu u Santa Moniki devedesetih godina. Njih dve su toliko bliske da se i njihove porodice druže, a Hadsonova je pre nekoliko godina objavila sliku sa ocem Liv Tajler Stivom Tajlerom na kojoj se grle, a ona je trudna.

- Devojčica u stomaku je dobila zagrljaje od tate Tajlera ovog vikenda - napisala je Kejt na Instagramu.

Leonardo Dikaprio i Tobi Megvajer

Dva glumca upoznala su se na audiciji kada je Leo imao 12 godina i od tada se druže. Dikaprio je u jednoj emisiji rekao da se seća trenutka kad su postali prijatelji. - Iskočio sam iz auta bukvalno kad sam ga ugledao i počeo sam da vičem: "Tobi, Tobi". On je samo prokomentarisao: "O da, ti si onaj". Ali brzo sam ga načinio svojim prijateljem. Kada želim da mi neko bude prijatelj, jednostavno ga učinim svojim prijateljem - rekao je Dikaprio. - Leo i ja se dugo družimo i poštujemo jedan drugog - rekao je Tobi.

