STEFAN LUKIĆ SPOJIO TRČANJE I UMETNOST: Umetnik iz Užica nakon 10 etapa završio neobičan performans na groblju!

Mladi umetnik iz Užica Stefan Lukić završio je svoj performans "Put - Daleko koliko me noge nose". Trčeći svaki put na drugu lokaciju, on je pozivao zainteresovane da mu se pridruže kako bi zajedno napravili umetničko delo. Kako bi skrenuo pažnju na konstantnu trku s vremenom, Lukić je odlučio da poslednju trku trči od svog radnog mesta do groblja.

foto: Marijana Janković

- Trčanje je nekako odraz naših života. Trči se u ime promene, protesta, svakodnevno na posao, za autobusom, u hitnim slučajevima po pomoć. Trči se zbog avanture, rekreacije, za zdravo delo i zdrav duh. Ovaj performans treba da nas podseti na sve to, ali i na još više. Treba da nas podseti upravo na nedostatak vremena i trčanje radi smanjenja tempa - objašnjava Lukić. Performans koji se sastoji od trčanja i crtanja linija pomoću GPS imao je deset etapa.

Stefan Lukić završio je treću godinu studija na Akademiji lepih umetnosti u Parizu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, 2019. pohađao je masterklas na Kraljevskoj akademiji u Amsterdamu, a trenutno je na masteru na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Biljane Đurđević. Dobitnik je Nagrade za slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti 2016. godine.

Kurir.rs/ Foto: Marija Janković

Kurir