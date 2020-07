TATJANA MAMILA UZDAHE U SRBIJI, ALI JE SPAKOVALA KOFERE: Udala se za Italijana, sa njim nema DECU, a ovako DANAS IZGLEDA

Tatjana Pujin, koja se proslavila u filmovima "Kako se kalio čelik" i "Mi nismo anđeli", zapaženu ulogu ostvarila je i u ostvarenju "Sulude godine", gde je glumila medicinsku sestru.

Pričalo se da su muškarci tadašnje Jugoslavije ludeli za njom, ali da je njeno srce ukrao jedan Italijan. Naime, kada je započeo rat ona se preselila u Italiju, a nekoliko godina kasnije udala za političara Đulijana Červinija.

"Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, posle toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je posle toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. veku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju", rekla je ranije Tatjana i dodala:

"Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala dece. Kao muškarci što to mogu, ne razumem zašto to ne bi mogla ja."

Na pitanje da li je razmišljali o tome da usvoji dete, Tatjana je tada odgovorila:

"Moj suprug i ja nikada o tome nismo razgovarali. Poslednjih godina dosta naših prijatelja je usvojilo decu, te smo uvideli koliki je to problem oko papira. Ima dosta asocijacija čiji sam član i gde pomažem deci s autizmom. Tako da mi je to što pomažem nadomestilo taj nedostatak."

