IZ PAZARA NA BERKLI: Pijanista Adem Mehmedović primljen na koledž, a sada sakuplja novac za školarinu i treba mu pomoć!

Mladi novopazarski pijanista, kompozitor i producent Adem Mehmedović jedan veliki, ogroman životni san već je ostvario!

Posle meseci napora, apliciranja, posle četvoroetapnog ispita - testa na kome je svirao kompozicije klasične muzike, džez standarde, prošao niz testova, primljen je među desetoro muzičara od stotina i stotina širom sveta koji su aplicirali na master program Izvođenje u savremenom performansu čuvenog Berkli muzičkog koledža iz Bostona. Pazarski virtouz ne samo da je primljen na ovaj koledž, gde će nastava biti izvođena u Valensiji, nego je i jedan od dvojice primljenih muzičara koji su dobili i specijalnu stipendiju koledža za supertalentovane studente.

foto: Privatna Arhiva

Skupa školarina, od 48.000 dolara, od koje je stipendija pokrila samo mali deo, već izlazi iz sfere snova, ona je pre deo naše surove stvarnosti, pa je mladi pijanista, koji bi već do 1. avgusta trebalo da uplati prvu ratu školarine od 19.400 dolara, bio prinuđen da se ovih dana, preko svog sajta www.adem.live, videom obrati javnosti, da zatraži donacije, pomoć u plaćanju školarine. - Očekujem najbolje, spreman sam i na najgore, ali neću se predati do poslednjeg trenutka, gledaću da nekako sakupim novac i početkom septembra krenem u Valensiju. Učiniću sve što je do mene da taj veliki san pretvorim u realnost. A kad me pitate zašto Berkli koledž, odgovor je jednostavan - zato što je Berkli san svakog muzičara, zato što tamo studiraju najbolji. I zato što ću tamo, nadam se, biti u prilici da razgranam svoj talenat, da predstavim lepotu klasike, džeza, u modernijim žanrovima, poput popa, elektronske muzike, fuzije svih žanrova. Sve ovo dovelo me je na ideju da se opredelim baš za Berkli - kaže Mehmedović.

Još 10 dana: Kako da pomognete Ademu Adem Mehmedović ima još manje od deset dana da prikupi neophodan novac. Detaljne informacije o načinu donacija možete pronaći na njegovom sajtu www.adem.live. Za uplate iz Srbije račun je 205-9001018646144-07 sa naznakom "Donacija za školarinu za Berkli koledž".

Pazarski pijanista proletos se zbog korone vratio iz Čengdua u Kini, gde je bio na master specijalizaciji kod ruskog profesora Pavela Rajkerusa. Pre toga, Srednju muzičku školu završio je u Kragujevcu, u školi "Dr Miloje Milojević", kod profesorke Violete Šarenac, direktno iz trećeg razreda upisao je Akademiju umetnosti u Novom Sadu kod profesora Milana Miladinovića.

foto: Privatna Arhiva

U međuvremenu imao je više od 3.000 klavirskih recitala širom sveta, svirao na velikim festivalima u Salcburgu, Udinama, na festivalu Boljšoj na Mećavniku kod Emira Kusturice, nastupao u Ankari, Pekingu, Istanbulu, na Malti, u Milanu... Stigle su i nagrade sa internacionalnih takmičenja u Kijevu, Zagrebu, Nišu, postao je najmlađi asistent u istoriji na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

- Posle Berklija, san je da se profesionalno osamostalim, da muziku sa kojom živim, koja je u meni, podarim ljudima oko sebe, jer muzika je moćna, poruka koju širi je moćna, muzika nosi dobro u sebi, dobro koje nam je sada i te kako potrebno. Želim da nastupam, ali i da stvaram, komponujem i za filmove, ali i za bendove, za koncerte, ali i da prenosim drugima znanje. Takođe, želja mi je, san, da u budućnosti pravim vezu, konekciju između Istoka i Zapada, onoga što se i kako svira na istoku i zapadne tradicije - kaže Mehmedović.

foto: Privatna Arhiva

Vasil Hadžimanov jedan od studenata Najpoznatiji srpski student na Berkliju je pijanista Vasil Hadžimanov. Prestižan fakultet u Americi trenutno pohađaju ili su završili Tamara Jokić, Ilija Mihailović i gitarista Nikola Stajić. foto: Vladimir Šporčić

Kurir/ Zoran Šaponjić, foto: Privatna arhiva

Kurir