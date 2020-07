Mnogi glumci propustili su životne prilike, a neki su se zbog toga i pokajali. Kultni film ''Mi nismo anđeli'' bi bio totalno drugačiji da je ulogu anđela tumačio drugi glumac. U pitanju je Dragan Bjelogrlić.

foto: Printscreen

On je odbio je da glumi anđela u kultnom filmu "Mi nismo anđeli". Razlog za to bio je što se u to vreme snimao film "Crni bombarder", te Bjelogrlić nije mogao da postigne da snima dva filma istovremeno. Uloga Anđela je slikaru Urošu Đuriću donela mega popularnost.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/informer

Kurir