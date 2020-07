INDUSTRIJA FILMOVA ZA ODRASLE NAPALA KALIFU: Snimala je bezobrazne scene 3 meseca, a evo koliko je zapravo ZARADILA!

Nakon samo tri meseca provedenih u p*rno industriji, glumica Mia Kalifa odlučila je da je napusti.

Ona je postala globalna senzacija zahvaljujući sceni u kojoj je tokom odnosa nosila hidžab. Kasnije je svoje profile na mrežama koristila da "pljuje" ovu industriju, što je mnoge razbesnelo.

"Hrpa ljudi u industriji besna je na nju jer je sav novac zaradila na imenu koje je stvorila preko p*rnografije, a to joj je ime dalo platformu koju koristi kako bi kritikovala pornografiju koja joj je dala ime. Ima pravo na mišljenje, ali malo je licemerno to što je zadržala umetničko ime", govori p*rno glumica Britani Endruz.

Mia Kalifa je uprkos slavi zaradila samo 12.000 dolara za scene koje je snimila. Upoznati sa situacijom tvrde da je 1.000 dolara po sceni prosečna cena. Kalifa tvrdi da ju je jedna industrija prevarila.

Kompanija poriče sve njene tvrdnje, od navodne zarade do optužbe da su manipulisali njome kako bi potpisala ugovor koji joj ne ide u korist. Tvrde da su joj platili 178.000 dolara, a i sama glumica je izjavila da je za kompaniju radila ne samo kao p*rno glumica.

"Kompanija za koju sam radila plaćala me da se snimam jer su me želeli u industriji. Ponudili su mi da se za mesečnu platu snimam i to radim na njihovoj stranici. Doslovno bih isključila zvuk, uključila kameru i gledala filmove. Bila sam najgora. Bila sam loša, ali plaćali su me", priznala je.

"Sramim se svoje prošlosti, a taj sram je postao bes i zbog toga sam često imala ispade. Jedini način da to popravim je da preuzmem kontrolu nad svojom pričom i učinim je javnom tako da je svi čuju", rekla je u jednom intervjuu.

Ta ju je priča vratila u medije, stvorila je veliku bazu fanova na TikToku i pokrenula peticiju da kompanija ukloni sve snimke za koje su je platili jer tvrdi da ih kompanija koristi kako bi pridobili pričom da se vraća p*rnićima.

Njena peticija do danas je skupila preko 1.800.000 potpisa, ali bila bio je to tek simboličan gest.

Kurir.rs/K.Đ/Index.hr, Foto: Printscreen/Instagram

