35 GODINA OD SMRTI ZORANA RADMILOVIĆA! Na sceni kralj komedije, privatno mizantrop: Preporučivao ljudima OVAKO DA ŽIVE!

Pre tačno 35 godina preminuo je jedan od najpoznatijih i najznačajnijih glumaca sa ovih prostora - Zoran Radmilović. Tri i po decenije kasnije ostao je jedan od najvoljenijih glumaca, čije replike su i danas deo pop kulture bez obzira na ulogu koju je igrao u svom bogatom opusu. Velikog umetnika setili su se samo u njegovom Ateljeu 212 i Zaječaru, gde je položeno cveće kraj njegovog spomenika.

Tokom svoje filmske i pozorišne karijere, ali u TV serijama igrao je glavne ili zapažene uloge u filmovima poput "Maratonci trče počasni krug", "Majstori, majstori", "Majstorska radionica", "Radovan III" i "Kralj Ibi".

- Ja sam čovek koji pokušava da gleda život sa smešnije strane. Čini mi se da bi tako trebalo. Preporučio bih svim ljudima da pokušaju tako da žive - tako je govorio jedan od najboljih srpskih i jugoslovenskih glumaca, koji je tokom svog života glumio u 104 ostvarenja. Neprevaziđeni majstor improvizacije preminuo 21. jula 1985. godine.

Sa scene Ateljea najviše se pamte njegove scene s Mirom Banjac.

- Zoran je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli. Zoran nije bio čovek kojeg ste videli na sceni. Privatno je bio mizantrop. Veoma povučen, nije hteo da rasipa taj svoj duh, verovatno je sve to čuvao za scenu, koja mu je značila ceo život. To je ono što je obeležilo Atelje. On je u stvari znak Ateljea 212 i to je nešto što u našoj duši i našim srcima ostaje dok smo živi - ovako je o svom kolegi priča glumica.

Već 33 godina na Sterijinom pozorju dodeljuje se nagrada za glumačku bravuru koja nosi ime slavnog glumca, a od 1991. ustanovljeno je i priznanje "Zoranov brk" na manifestaciji Dani Zorana Radmilovića.

