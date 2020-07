DUA LIPA PODVILA REP: Pevačica se pere zbog svojih izjava o Velikoj Albaniji!

Nakon brojnih osuda domaćih i svetskih medija, javnih ličnosti, Unicefa, Dua Lipa podvila je rep i praktično se izvinila za svoje sramne objave o Kosovu i "velikoj Albaniji".

Britanska pevačica albanskog porekla našla je za shodno da negoduje zbog toga što su Kosovo i Metohija u aplikaciji Epl maps sastavni deo Srbije. Potom je napravila još veći ispad i objavila mapu "velike Albanije" koja uključuje teritoriju Albanije, Kosova, deo Severne Makedonije i Grčke.

Naravno, ovo je izazvalo revolt ljudi s Balkana, ali ne samo njih. I svetski mediji osudili su Lipu, a na Tviteru masovno koriste haštag "cancel Dua Lipa", kojim se zahteva od svih koji se ne slažu s njenim objavama da je otprate, a sugerišu i da sponzori treba da otkažu saradnju s njom. Američki tabloid Pink njuz osudio je njeno ponašanje i dodao da su "njeni desničarski stavovi nešto što niko nije mogao da predvidi u 2020. godini", a mnogi su je nazivali i "fašistom".

Lipa je na Instagramu pokušala da se opere, ali je i napala druge za "etnički separatizam".

- Čini me tužnom i besnom to što su moju objavu pogrešno protumačile neke grupe i individue koje promovišu etnički separatizam, nešto što ja u potpunosti odbacujem. Kada god objavljujem nešto u vezi s Kosovom, moj zid poludi. Čak i kada je u pitanju nešto zabavno, kao što je hrana ili muzika, nailazim na žestok otpor prema ideji o autentičnoj kulturi Kosova. Svi zaslužujemo da smo ponosni na to odakle smo. Želim da moja zemlja bude predstavljena na mapi i da budem u mogućnosti da ponosno i s radošću pričam o svojim albanskim korenima i zemlji moje majke. Podstičem sve da prihvate svoje nasleđe i da slušaju i uče jedni od drugih. Mir, ljubav i poštovanje za sve - napisala je Lipa.

Istoričar Dejan Ristić: Lipa nije kompetentna

Istoričar Dejan Ristić objašnjava da su objave ove pevačice bespotrebne.

- Ovo je prosečan pokušaj politizacije. Nažalost, živimo u vreme postistine, prekrajanja istorije, i svako nešto smatra i ako nije kompetentan. Mislim da je dosta sukoba, ratovanja i da svi, pa i pevačica, treba da shvate da je konačno došao period kada treba da razgovaramo, da nađemo rešenje i da živimo u miru. Očigledno je da je reakcija ne samo Srbije nego i brojnih stručnjaka iz Evrope i sveta, svetskih medija, Uneska, Unicefa, javnih ličnosti širom sveta doprinela tome da se ona povuče - rekao je Ristić za Kurir.

Slađa Delibašić: Dua je plaćena za propagandu

- Niko ko nije s Kosova ne razume kako je to. Prvo, nije ni rođena dole. Mislim da je Dua Lipa dobila velike pare da propagira tako nešto. Meni je tužan razdor među Srbima i Albancima. Dok sam živela na Kosovu, imala sam divne komšije i drugih nacionalnosti, a danas zbog takvih propagiranja živimo u sukobu. Eto, moja majka je sahranjena u Mitrovici i skoro sam bila tamo da obiđem njen grob i zatekla sam jezivi prizor, neko je uništio spomenik.

Ceca Ražnatović: Mala, sedi, jedan!

- Ta žena je jedna neznalica, prvenstveno zbog toga što otvoreno pokazuje da ne poznaje istorijske činjenice. Sve što imam da joj poručim je: "Mala, sedi, jedan".

Kija Kockar: Sve je rekla mapom

- Ti si postavila mapu "velike Albanije" koja bukvalno uključuje delove Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Crne Gore, tako da...

