VENČALI SE NAKON 4 MESECA VEZE: Posle svadbe su se odselili u Ameriku, a ovo je ISTINA o braku Jelisavete i Teodosića!

Da sve što je brzo ne mora biti kuso, u šta veruje naš narod, svedoči bračni par Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić. Njih dvoje su izlazili svega četiri meseca, a onda su upriličili bajkovitu svadbu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, koja je bila organizovana po ugledu na one u Holivudu. Sa osmehom na licu i sjajem u očima, Jelisaveta i Miloš su se zakleli na večnu ljubav, a svoju romantičnu priču grade ne osvrćući se na zle jezike.

foto: Dragana Udovičić

Iako se šuškalo da im je brak na klimavim nogama, njih dvoje nisu ni pokušali to da demantuju. Borili su se za potomstvo pa je njihova porodica proširena ćerkicom Petrom, a uskoro stiže i novi član.

Da ju je od najranijeg detinjstva privlačio sport, svedoči i to da je Jelisaveta Orašanin pohađala Sportsku gimnaziju na Dorćolu gde je i odrasla. Ljubav prema sportu je gajila i kasnije, pa tako kada se udala za Miloša Teodosića, znala je šta njegov posao donosi i da će često odsustvo od kuće biti nešto sa čim će se redovno susretati.

" Ja sam bivši sportista i u mojoj kući se uvek pratio sport i mogu da kažem da znam Miloša sa malih ekrana i da poštujem i cenim njegov talenat. On je za mene umetnik na terenu. Sećam se, kada sam ga upoznala, bila sam sa Tamarom Krcunović. To je bilo jako davno. Sećam se da smo bili za istim stolom, sedeli, pričali. Nisam se zaljubila na prvi pogled. On je tada bio zaljubljen kao i ja, što je bilo potpuno u redu. Kasnije, kada više nisam bila zaljubljena i kada on više nije bio zaljubljen, a kada sam ga opet srela, shvatila sam da je to to. Kad se zaljubim ne radi mi mozak, kakav mozak... (smeh) Taman posla, pa gde je onda tu ljubav?" rekla je Jelisaveta Orašanin gostujući u emisiji “Balkanskom ulicom”.

Glumica i košarkaš upoznali su se u decembru 2016. godine preko zajedničkih prijatelja dok je Miloš igrao u Moskvi, a Jelisaveta, kao i do tada, živela u Beogradu. Iako su pokušali da sakriju vezu od medija, romansa je ubrzo otkrivena, a interesovanje javnosti za ovaj par nije jenjavalo.

foto: Printscreen Instagram

Život u Americi

Samo četiri meseca nakon što su počeli romansu, u aprilu 2017, odlučili su da stanu na ludi kamen, a svadba je zakazana za 25. jun iste godine. Raskošno venčanje organizovano je u jednom beogradskom restoranu, a slavlju su prisustvovale brojne ličnosti iz javnog života Srbije.

Nakon svadbe par se odselio u Ameriku, budući da je Teo tada potpisao ugovor sa košarkaškim klubom LA Klipersi. Život su nastavili u Los Anđelesu, gde je najpre otišao Miloš, u avgustu 2017. godine, a Jelisaveta mu se pridružila u novembru kada je završila sa poslovnim obavezama u Srbiji.

Kruna njihovog braka došla je 13. februara 2019. godine rođenjem ćerke Petre. Jelisaveta je hrabro podnela trudnoću, s obzirom na to da je bila rizična.

"Tokom čitave trudnoće primala sam redovnu terapiju jer mi je dijagnostikovan visok rizik na trombofiliju. Nažalost, testovi kod nas veoma su skupi, tako da se kod nas rade tek nakon što žena doživi tri pobačaja. Ne volim da pričam o privatnim stvarima, ali ovo iskustvo želim da podelim upravo da bih prenela poruku ženama da ne odustaju."

Rođenje ćerkice Petre

Jelisaveta je sada presrećna kada u svom naručju drži ćerku Petru, ali priznaje da je posle porođaja bila jako umorna, te da je tek nekoliko sati kasnije shvatila i bila istinski srećna.

Iako uz žene obično na porođaju budu muževi, mlada glumica otkriva da su uz nju u tom trenutku u Los Anđelesu gde se porodila bile mama i sestra.

"Mama i sestra su bile uz mene. U Americi je sistem takav da bilo ko može da bude sa vama na porođaju. Takođe, u porodilištu beba je sve vreme sa vama, ali i članovi porodice" ispričala je tada glumica.

Da veliku podršku u odgoju ćerke ima od Miloša, Jelisaveta je do sada dosta puta pričala, pa je rekla da košarkaš menja pelene, ali i dok je izlazila u provod, on se brinuo o Petri.

"Uspavam dete, onda otrčim, tri sata đuskam i onda trčim nazad. Za to vreme Miloš čuva ćerku. Inače, na ovom splavu gde snimamo seriju “Vojna akademija” smo pravili devojačko veče drugarici sa klase. Ali nisam tip koji izlazi po splavovima. Više volim elektronsku muziku" priznala je Jelisaveta.

foto: Profimedia, Printscreen

Miloš koji retko priča o privatnom životu u jednom od šturih intervjua kada je privatan život u pitanju rekao je koliko ga je naslednica promenila.

- Verujem da za svakog čoveka činjenica da je postao otac ima veliko značenje. Takav je slučaj i sa mnom. Iskreno, još se privikavam na tu ulogu. Rođenje ćerke sigurno je bio najlepši osećaj u mom životu. Oni ljudi koji su to doživeli znaju o čemu govorim. Ostaje mi još mesec-dva da se adaptiram. Nisam razmišljao da li će me očinstvo promeniti, ali vrlo moguće da hoće - izjavio je Teodosić, te dodao da se dosta promenio u poslednjih deset godina.

- Sazreo sam kako na košarkaškom, tako i na privatnom polju. Iza mene je mnogo lepih godina i po Americi, novo i poučno iskustvo. Donekle sam zadovoljan kako se to sve odvijalo - istakao je on.

Pojedini mediji su pisali da je u jednom trenutku došlo do trzavica u braku ovog popularnog para, ali Jelisaveta i Miloš se oko toga nisu nervirali, ne želeći da napisi sruše njihovu sreću. Inače, Jelisaveta i Miloš čekaju drugo dete, ali o tome zasad ne žele da pričaju, već vešto izbegavaju te priče, a lepa glumica ovih dana sa ćerkom uživa na moru.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir