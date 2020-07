UMRLA ČUVENA OLIVIJA DE HEVILEND: Glumica preminula u 104. godini, a po OVOM SKANDALU svi će je pamtiti!

Kraljica istorijskih kostiminiranih drama Olivija de Hevilend umrla je u Parizu prirodnom smrću, kako je izjavio njen publicista.

Glumica koje je živela u Gradu svetlosti Oskara za najbolju glumicu osvojila je za uloge u filmovima "The Each His Own" (1946) i "The Heiress" (1949). Najpoznatiju ulogu ostvarila je 1939. u kultnom filmu "Prohujalo sa vihorom" u kojem je igrala Melani Hamilton Vilks.

foto: Profimedia

Olivija de Hevilend, koja je najduže živela od svih članova glumačke ekipe kultnog ostvarenja "Prohujalo sa vihorom", rođena je u Tokiju, a odrasla je u Kaliforniji.

Kako je sama rekla, višeje uživala da glumi dobre devojke nego one loše jer je igranje ovih prvih bilo više od glume. Ne zaboravlja se ni njena hrabrost da tuži čuvenu kompaniju "Vorner bros", čime je ozbiljno uzdrmala pravila američkih filmskih studija. Rečeno joj je da ako izgubi spor, da više neće glumiti i pobedila je.

foto: Profimedia

Pre 12 godina uručena joj je Nacionala medalja za umetnost, a 2009. pojavila se u dokumentarcu o Alchajmerovoj bolesti. Izjavila je da se vremenom njena potreba za glumom smanjila kao i da joj je više nije bio potreban život iz mašte koji joj je pružala glumačka karijera.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Profimedia

Kurir