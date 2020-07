ANĐIN DRUG IZ SREDNJE PROSUO DRAGULJE IZ NJENE MLADOSTI! Jedno se i danas nije promenilo: Ne čudi me što sad OVAKO ŽIVI!

Anđelina Džoli je nekada bila sasvim obična devojka, koja je volela da provodi vreme sa svojim društvom, te mašta o dečku u kojeg je bila zaljubljena. Jedan njen prijatelj s kojim je išla u srednju školu "prosuo" je u javnost brojne pikanterije iz tog perioda - pisma, razglednice, a sve pod uslovom da on ostane anoniman. "Bila je divna osoba i naše prijateljstvo je bilo savršeno. Ljudi ne shvataju da je ona oduvek bila velika humanitarka. Luda i otkačena, ali humanitarka. Budući da je bila iz imućnije porodice od nas, uvek bi stvari delila sa mnom i drugim prijateljima i nije mogla da prođe pored beskućnika, a da mu ne ponudi hranu ili novac. To je bilo kada je imala 14, zato ne čudi da je i danas glasna u pomoći izbeglicama širom sveta", ispričao je on.

"Stalno smo partijali, pili… Vozikali se uonakolo autobusom, a ona je uvek radila lude stvari, koje su bile suprotnost ekipi s Beverli Hilsa. Oblačili smo se u crno i nazivali se anarhistima, nismo hteli da se vozimo u skupim automobilima i družili smo se s ljudima koje su u školi zlostavljali", nastavio je on za strane medije.

Na jednoj od razglednica iz 1989. godine, Anđelina je opisala muškarca koji ju je privukao. Imala je svega 14 godina.

"On je fotograf kog sam danas upoznala i niko ne zna da mi se sviđa. Rekao je da želi raditi sa mnom, nadam se da će se to i ostvariti jer ga zaista želim. Savršen je – visok, mršav, crne kose i živi u studiju! Mislim da je gej. Šta ćeš", bile su njene reči.

Dotakla se i "gospodina pravog".

"Upoznala sam gospodina savršenog! Ne znam mu ime, ali savršeno se ljubi. Nikad ga više neću videti!", rekla je, navodi se, Anđa.

Taj isti izvor, koji je sve plasirao medijima, dotakao se i njene majke, Maršelin Bertran, koja je preminula od posledica raka dojke, a za ćerku je imala posebna pravila i naređenja - navodno, Anđelinina majka je svojoj ćerki naredila da od 15. godine uzima kontraceptivne pilule, što se njoj nikako nije sviđalo.

"Jako ju je živciralo što joj je majka dala te pilule i zabranila njenom dečku da spava u njenoj sobi. Endži se pobunila i uradila sve suprotno – nije želela uopšte da spava s njim i u WC je bacila sve tablete", otkrio je on.

"Njena mama je htela da bude kul i dala nam je da radimo šta želimo. Ako smo hteli da se družimo i pijemo, mogli smo u njihovoj kući, jer je ona volela da nas drži pod kontrolom", objasnio je on.

Dok je s majkom bila u dobrim odnosima, sa ocem Džonom Vojtom nikada nije našla zajednički jezik, a dodatno ih je udaljilo to što je on prevario njenu majku. Bila je toliko besna na njega da je kroz prozor bacila kompjuter koji joj je otac poklonio, a koji je u to vreme bio stvar prestiža. Neobično je i to što je htela da se fotografiše na groblju, a sanjala je da postane organizatorka sahrana, pa je čak završila kurs balzamovanja.

