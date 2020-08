DEMI IZA SEBE IMA 3 PROPALA BRAKA! Menjala sam se zbog njih, a to NIKAKO nije trebalo da radim! Evo u čemu je našla SPAS

Glumica Demi Mur za jedan podkast prisetila se brakova u kojima je bila, te naglasila da se uvek iznova menjala pošto bi se zaljubila, samo kako bi se "uklopila u tuđu sliku". Ona je tada, prenose strani mediji, naglasila da to zapravo nije trebalo da radi, te da je čoveku najbolje tek onda kada zavoli pravog sebe. "Svih tih godina toliko sam se menjala, svaki put iznova, kako bih se uklopila u sliku onoga što sam mislila da drugi žele. Zapravo sve vreme radimo na tome da budemo poželjni, ali zanemarujemo svoje želje", ispričala je Demi.

"Mislim da je to celi proces zaljubljivanja u samog sebe i prihvatanja toga što zaista jesi", dodala je ona, pa nastavila: "Proći kroz to putovanje u kojem ceniš ljubav koja vas je spojila i zaista dati sve što možeš... to je moguće samo ako zaista voliš i prihvataš sebe", zaključila je ona, koja ni za čime ne žali.

"Bilo je od neverovatne važnosti ponovo proći kroz prošlost i početi ceniti stvari kroz koje sam prošla. Sve što mi se dogodilo, dobro ili loše, sada prihvatam", rekla je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir