GIDRA ME ODVEO U KOCKARNICU, BATA SVIMA DOSAĐIVAO: Glumica otkrila ono što niko nije znao o njenim LEGENDARNIM kolegama!

Eva Ras setila se druženja za legendama glumišta, a evo šta je jednom prilikom imala da kaže za Velimira Batu Živojinovića i Dragomira Bojanića Gidru.

Naime, ona je bila veoma dobra prijateljica sa pokojnim Dragomirom Bojanićem Gidrom i Batom Živojinovićem.

foto: Printscreen

"Gidra je dosta voleo da ide u kockarnicu, a ja ne. Jednom prilikom su me on i još neki ljudi kada smo bili na gostovanju u Parizu bukvalno odvukli u kockarnicu. Ja sam tada potrošila bukvalno novac u vrednosti današnjih 100 dinara. Posle se Gidra često šalio na račun tog mog postupka i prepričavalo se to. Ipak, on je bio veliki čovek, zaista, uvek je svima pomagao. Eto, ja sam bila iznenađena kada je ležao u bolnici. On se šlogirao, a mi smo mu došli u posetu i iznenadili se koliko je živahan. Posle izvesnog vremena njegova Ljalja, njegova žena, rekla je da treba da krenemo kući, jer ćemo ga ubiti ako ostanemo. On zapravo nije mogao da pomera ruku, ali je glumio da mu je dobro, toliko uspešno, da smo mi mislili da mu nije ništa. Jednostavno, nije želeo da se brinemo", setila se Eva.

Sa Batom Živojinovićem takođe je bila u prijateljskim odnosima.

"Bata je bio veliki laf. Jednom kada je putovao na snimanje u Rumuniju, pitao je moju Krunu, šta treba da joj kupi ili donese iz Rumunije, a ona je tražila vevericu. Kaže da je Bata svakoga dana na setu dosađivao svima, dok mu nisu našli tu vevericu i na kraju je doneo Kruni vevericu. Ona je posle pravila haos po kući, iskakala iza ćoška, jednostavno nismo znali šta sa njom da radimo i na kraju su je moja kćerka Kruna i Bata zajedno odneli u šumu i pustili", ispričala n je Eva.

foto: Marina Lopičić

