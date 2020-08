UMALO NISMO UHAPŠENI JER SMO UPALI U AMBASADU: Radonjić u Sceniranju na Kurir televiziji otkrio ono što NIKO NE ZNA!

Mladi glumac Miodrag Radonjić postao je megazvezda za vreme korone, a srca publike osvojio je kao kriminalac Baća u seriji "Južni vetar".

Ne čudi onda što je šarmantna novinarka Kurir televizije Vanja Camović odlučila da joj baš on bude gost u emisiji "Sceniranje", pred nastavak snimanja drugog dela filma.

- Lepo je kad ljudi prepoznaju tvoj rad i prihvate ga kao nešto sebi blisko. Najveća nagrada za mene kao glumca je to što me ljudi prepoznaju i doživljavaju kao člana svoje šire porodice. Isto to sam ja osećao prema pokojnom Nebojši Glogovcu, kad sam ga kao dete gledao u "Porodičnom blagu" - otkrio je Miodrag.

Prvi put je gledaocima pokazao i svoju novu frizuru, koju će nositi u filmu.

Snimanje počinje za desetak dana, a Radonjić je otkrio šta nas čeka u "Južnom vetru 2".

- Oslanjamo se na neka holivudska ostvarenja. Ceo film će biti u pokretu - potera i otmica. Nećemo se vezivati za jednu lokaciju - ekskluzivno je otkrio glumac i jedan od producenata filma.

Radonjić je takođe otkrio da "Južni vetar 2" može da se gleda nezavisno od serije.

- U seriji ćemo imati nekoliko ženskih likova. Voleo bih da radim s ljudima sa moje klase, ali to zavisi od scenarija. Bilo bi zanimljivo da vidimo neku ženu u ulozi bosa. To mogu da iznesu Nataša Ninković i Mirjana Karanović - priznao je glumac.

O Miodragu su u prilozima govorili njegovi prijatelji iz detinjstva Nenad Milićević, Vuk Aleksić, rođeni brat Marko i klasić Ivan Mihailović. Ivan ga je izazvao na partiju tenisa, a on je otkrio kako umalo zbog ljubavi prema belom sportu nisu završili iza rešetaka.

- Ovo nikom nikad nisam ispričao. Preko puta FDU je bila neka zgrada koja nam nikad nije bila jasna. U dvorištu je bio teniski teren. Imali smo rupu u rasporedu i odlučili smo da igramo tenis. U jednom trenutku počeli su ljudi da se skupljaju, a onda je došla i policija. Oni ne smeju da uđu, a dolazi obezbeđenje s pištoljima. Viču: "Spustite rekete!" Pitaju nas momci: "Znate li vi gde ste?! U slovačkoj ambasadi!" Došao je ambasador i rekao da mora da obavesti Ministarstvo spoljnih poslova. Na kraju su nas na šarm pustili da odemo. Posle dve nedelje u to dvorište su stavili ogradu od tri metra - ispričao je glumac.

Molba uslišena: Brat Marko će dobiti ulogu Miodrag Radonjić ima godinu dana starijeg brata Marka, koji mu je putem Kurir televizije tražio epizodnu ulogu u nastavku "Južnog vetra". - Videćemo da završimo Maretu ulogu. Stalno me on to pita kod kuće. Dobar je glumac. Videli smo se pre snimanja, a nije mi otkrio da je i on gost - rekao je glumac. Marko Radonjić foto: Printsreen

Miodrag i Ivan su živeli zajedno, a kažu da je mnogo ljudi dolazilo kod njih.

"Naši klasići su dolazili, kolege sa kojima smo igrali u predstavama, taj stan je osuđen na glumačku energiju, jer u tom stanu Biković i ja tu imamo produkciju. Pored svih mlađim, dolazi su i naši veliki glumci, na kostimske probe i tako dalje", rekao je on.

