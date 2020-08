BIVŠI JOJ SE SKRASIO SA 3 DECENIJE MLAĐOM! A ona i dalje ne spušta loptu: Šarliz Teron SUROVO ISKRENO o ljubavnom životu

Šarliz Teron odbrusila je stranim medijima kako nikada nije imala ni u planu da se uda za bivšeg Šona Pena, s kojim je svojevremeno izlazila oko godinu dana. Kako je istakla, u pitanju je velika laž. Dok svi bruje o njegovom novom braku sa tri decenije mlađom, glumica loptu ne spušta - uživa u samoći, a i smatra da je za takav neki korak postalo i prilično kasno.

"To nije istina. Ne, nisam se 0umalo udala za Pena'. To je s*anje. Izlazili smo. To je sve što smo radili. Definitivno smo bili par, ali je bilo jedva... godinu dana. Nikad nismo živeli zajedno. Nisam želela da se udam za njega. To nije bilo u planu", ispričala je ona, prenose strani mediji.

"Ne znam hoću li moći ikad više da se nosim s tim. Prestara sam za to s*anje", rekla je ona, kojoj muškarac u životu uopšte ne nedostaje.

"Nikad me usamljenost nije mučila", ističe glumica, koja svakako uživa u vezama, ali nije za novi brak.

"Moj život trenutno ne dopušta puno prostora da se tako nešto dogodi", dodala je ona te objasnila kako i nema potrebe za tim.

Inače, Šarliz je od 2001. do 2010. bila je u vezi s glumcem Stjuartom Taundsendom, a od 2013. do 2015. izlazila je sa Šonom Penom, za kojeg se trenutno priča kako je ponovo stao na ludi kamen.

