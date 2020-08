ONI SU KAO ULJE I VODA: Ovim HOLIVUDSKIM zvezdama je ZABRANJENO da rade ZAJEDNO!

Postoje zvezde koje prave magiju kada se zajedno pojave na ekranu, poput Adama Sendlera i Dru Barimor.

Ali postoji i oni koji ne mogu da podnesu da budu u istoj sobi. Nakon zajedničkog pojavljivanja u filmovima, emisijama, serijama, više se nigde nisu pojavljivali zajedno. Oni su kao ulje i voda kada se spoje i zabranjeno im je da ponovo sarađuju.

Maraja Keri i Niki Minaž

Zamalo pala krv

Kada treba da vizualizujete ponašanje dive, najbolji primer je Maraja Keri. To su sigurno znali i producenti američkog "Idola" kada su je stavili kao člana žirija sa Niki Minaž i znali su da će sevati varnice.

Tokom audicije u Severnoj Karolini, u gradu Šarlot 2012. godine, Niki je vikala na koleginicu jer ne može da podnese njeno umišljanje "visočanstva". Sve to neko je snimio telefonom i pustio u medije, pa se čulo kako je Minaž rekla: "Da imam pištolj, upucala bih te sada". Dok su mnogi spekulisali da je njihova rasprava nameštena, Maraja se u međuvremenu udružila i snimila duet sa Remi Ma, reperkom koja nije baš fan Niki Minaž.

Džordž Kluni i Dejvid O. Rasel

Pobili se na snimanju

Dok je 1999. godine snimao "Tri kralja" u režiji Dejvida O. Rasela, Kluni u jednom trenutku nije mogao da trpi njegovo bahato i bezobrazno ponašanje prema drugim glumcima i ekipi.

Situacija je kulminirala kada je Rasel šutnuo statistu. Kluni je pokušao da porazgovara sa Raselom, ovaj to nije dobro prihvatio i njih dvojica su se pobili. Dejvid je glavom udario Džordža u glavu, pa ga je glumac uhvatio za vrat i urlao da će da ga ubije jer se ponaša tako prema njima. Kluni je kasnije izjavio za Plejboj: "Hteo sam da ga ubijem." Na kraju su uspeli da srede stvari i završe film. Kluni se tada zakleo da s njim više nikada neće raditi.

Ipak, posle nekoliko godina reditelj i glumac imali su još uvreda jedan za drugog. Kluni je rekao da će ga, ukoliko ga sretne, zveknuti u usta, dok je Dejvid rekao da je on lažljivi skot.

Čarli Šin i Selma Bler

On nju uvredama, ona njega tužbom

Selma Bler pretila je tužbom Čarliju Šinu jer je on tražio da bude otpuštena iz serije "Anger Management", pošto je čuo da se žalila da je on neprofesionalan i da ne može da nauči tekst.

Šin je izvređao Bler putem telefona, nazivajući je pogrdnim imenima. U međuvremenu, Selma je postigla dogovor sa produkcijskom kućom, ali saradnju sa Čarlijem nije obnovila.

Gostujući u jednoj emisiji, on je trebalo da odgovori s kim je najbolje sarađivati, kada je pomenuo Heder Loklir i Lindzi Lohan, dok je za Bler i Dženi Mekarti rekao da bi voleo da ih spoji i odvede do ivice, jer one zaslužuju jedna drugu.

Lusi Lu i Bil Mari

Žestoka rasprava pa prekid saradnje

Lusi Lu i Bil Mari igrali su u prvom delu filma "Čarlijevi anđeli", koji je snimljen 2000.

Tri godine kasnije, kada je snimljen nastavak, Bil Mari se nije našao na listi angažovanih glumaca, navodno jer mu nije odgovaralo da radi s mladom koleginicom Lusi.

Kako je sam kasnije ispričao, između njega i Lusi Lu nije bilo svađe, niti su pale ružne reči, već samo racionalna rasprava koja nije trajala duže od 20 minuta, a u kojoj je Mari doveo u pitanje Lusinu glumačku veštinu i talenat, što se glumici nije dopalo.

Džulija Roberts i Nik Nolti

On je njoj odvratan, ona njemu nije fina

Godine 1994. Džulija Roberts i Nik Nolti snimili su film pod nazivom "I Love Trouble".

Film je dobio loše kritike, najviše zbog toga što Nik i Džulija nisu uspeli da prenesu hemiju na veliko platno, tim pre što je nisu kreirali ni u stvarnosti.

Tačnije, njih dvoje se nisu podnosili tokom snimanja filma do te mere da su sve scene snimali odvojeno. Odmah po završetku snimanja filma Džulija je opisala svog kolegu kao "kompletno odvratnog", a ni Nik joj nije ostao dužan, pa je rekao da Džulija "nije fina osoba i svi to znaju". Petnaestak godina nakon toga glumica je ponovo progovorila o kolegi Noltiju kada je u emisiji Dejvida Letermena upitana do opiše najgore iskustvo tokom snimanja filma.

Brus Vilis i Kevin Smit

Glumac razočarao reditelja

Kevin Smit snimao je 2010. film "Cop Out", a za neuspeh krivi Brusa Vilisa.

- Rad s njim mrvi dušu. Teško je, bio je nesnosan na setu, a onda je odbio da se slika za promotivni materijal i promoviše film. Znam da će mnogi misliti da krivim Brusa Vilisa za neuspeh mog filma, ali nisam imao nikakve je*ene pomoći od tog čoveka! - rekao je Smit za Dejli mejl.

Smit i Vilis su inače odrasli u Džerziju i reditelj priznaje da je to jedna od stvari zbog koje je obožavao glumca. A onda ga je upoznao.

