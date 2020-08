RAT BOJANE MALJEVIĆ SA BIVŠIM! Istresen prljav veš: Poručila da će se VIDETI NA SUDU, a sve zbog POŠTANSKOG SANDUČETA?!

Bojana Maljević rastala se od Slobodana Skerlića s kojim je provela više od dve decenije u braku i s kojim ima dvojicu sinova Luku i Nikolu, a sada se, navodno, posvađala sa njim putem društvene mreže Tviter, gde su javno izneli prljav veš. Iako nalog s kojim je ušla u javnu raspravu ne nosi njegovo ime, sumnja se da upravo on stoji iza njega - ona je u jednom trenutku to potvrdila rečima da će se videti na sudu, a on da mu "alimentacija ne može nadomestiti njegovu duševnu bol zbog braka i razvoda".

Sve se zakuvalo oko poštanskog sandučeta.

"Blago tebi što znaš takvog cara, znam neke koji nisu ženino prezime stavili ni na ulazna vrata ni na poštansko sanduče, a uz to bi te hladno uveravali da su žene i muškarci ravnopravni, uz inače izraženu deklarativnu borbu za prava žena."

Na to se nadovezao nalog za koji se veruje da je Skerlićev.

"Bojana, dokle više o tom poštanskom sandučetu aman zaman, ja sam lepo rekao da ne znam ni jednog firmopisca i da ako hoćeš tvoje prezime na sandučetu odeš i napraviš pločicu sama. Moje prezime ima četiri slova i jeftinije je od vašeg, zbilja dokle ovo ovako?" upitao je on, pa je Bojana nastavila:

"Rekao si da odem i napravim pločicu sama, posle razvoda, Za vreme braka to nije dolazilo ni u razmatranje. Deca bila šokirana kad su videla pločicu sa prezimenom, pitali se ko je ta osoba."

"Vidim sve im bilo loše ovaj mali se ugojio 20 kila", nastavio je on, a ona je odgovorila:

"To kad si ga ti poslednji put video, pre jedno pet godina. U međuvremenu je srmšao jedno 25. Insistirala bih da češće viđaš decu, ali znajući loš uticaj."

U međuvremenu, neko ih je upitao zbog čega su se razveli i da li je to da bi imali teme za "zezanciju" na pomenutoj društvenoj mreži, a oboje su odgovorili žustrije:

"Što smo se razveli ja ne bih mogao baš o tome javno dok traju neki sudski posutpci na kojima će se sve otkriti, ko ima uši da čuje i oči da vidi ali nema te alimentacije koja mi može nadomestiti duševnu bol izazvanu što brakom što razvodom", poručio je on, a Bojana mu nije ostala dužna:

"O alimentaciji i sudskom postupku ćeš tek slušati i gledati. To će biti tvoja tačka bez povratka. "

