ZAMISLI KAŽEŠ - OSTAVLJAM TE I ONDA UVEDU POLICIJSKI! Biković brutalno iskren: Tada nema MRDANJA!

Miloš Biković trenutno boravi u Srbiji zbog poslovnih obaveza, ali je svakako pronašao i malo vremena za odmor. "Sinoć je bila neka bura, ali lepo je ovde, baš prijatno, bio sam ovde i pre dve-tri godine", počeo je on uključivši se u Jutarnji program Prve, a na pitanje voditeljke šta misli o tome što se u filmskom svetu najavljuje sve više ostvarenja koja će se vrteti oko koronavirusa, bio je brutalno iskren:

"Ja ne mislim da je to dobro. Mislim da su ljudi umorni od korone. Ja prvi ne bih išao da gledam film o koroni, majke mi, bilo bi mi dosadno to da gledam", ispričao je on, pa nastavio: "Ja bih pre snimao film o nekim porodičnim, paradoksalnim pričama, koje su se dešavale u tim okolnostima. Recimo, bračni par odluči da se razvede i počne pandemija, osuđeni su da nastave da žive zajedno. Zamisli kažeš svom mužu ili partneru: 'E, ne želim više da budem s tobom' i sutradan uvedu policijski čas i ne možeš da izađeš nigde. To bi mogla da bude i komedija i drama."

Na kompliment voditeljke da se odlično snalazi u brojnim žanrovima uredno se, zatim, zahvalio, ističući da su za to zaslužne - prilike.

"Hvala, mislim da svaki glumac može sve, samo kad mu se da prilika."

