ABBA I MIDNAJT OIL NA SCENU IZ PENZIJE: Švedska pop grupa okuplja se posle četiri decenije, dok rok bend izbacuje singl!

Širom sveta, pa tako i u Srbiji, otkazani su mnogi festivali, koncerti i turneje, a sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Procenjuje se da će ova grana industrije biti na gubitku približno 26 miliona dolara, ali pandemija je pomogla da se na scenu vrata dva velika benda ABBA i Midnajt oil.

Čuveni hitmejkeri iz Švedske poslednji album "The Visitors" obavili su davne 1981, a sada će fanove obradovati s dve nove pesme.

Član grupe Beni Anderson (73) otkrio je da su se on, Agnet, Ani-Frid i Bjern vratili u studio nakon skoro četiri decenije i da su spremni da nam predstave svoj novi materijal na jesen. - Pesme će izaći ove godine, pretpostavljam nakon leta. Mogu samo da nagađam, jer nisam u potpunosti siguran. Ne bi trebalo da dajemo lažna obećanja, ali, ako se ja pitam, biće u septembru. Nije to samo moja odluka - poručio je Anderson za švedske medije.

Najavljene su dve nove pesme, koje će nositi nazive "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down". Grupa ABBA je osnovana 1972. u Stokholmu, a dve godine kasnije su osvojili Evroviziju s pesmom "Waterloo", jednom od najpopularnijih pesama s ovog muzičko-televizijskog spektakla koji traje decenijama.

Legendarni australijski bend Midnajt oil vraća se sa prvom novom muzikom nakon 18 godina.

Prvi singl "Gadigal Land" fanovi će moći da čuju već u petak. Muzičari najavljuju novom pesmom izlazak mini-albuma "The Makarrata Project", koji će se pojaviti u septembru. - Uvek smo srećni da damo naš glas onima koji ukazuju na rasnu neravnopravnost, ali čini se da smo sada došli do prekretnice. Pozivamo saveznu vladu da poštuje poruku koju nosi Uluru i postupi u skladu sa njom - stoji u zvaničnoj izjavi grupe.

Bend, sa bivšim ministrom rada Piterom Garetom (67) na čelu, doniraće svoj deo prihoda od prodaje izdanja organizacijama koje žele da se izjava iz Ulurua od srca prihvati u australijskom parlamentu. Još od njihovog velikog internacionalnog hita, "Beds are burning" (1987), Midnajt oil su bili motivisani da se bore za promene i socijalni boljitak.

Upravo ovaj najpoznatiji i najprepoznatljivi singl benda nastao je tokom njihove turneje po udaljenim aboridžinskim zajednicama 1986, gde su se članovi benda lično uverili u loše zdravstvene uslove života zajednica.

Frontmen grupe Piter Garet napisao je pesmu koja kritikuje način na koji su starosedeoci silom proterani sa svoje zemlje. Tokom Olimpijade u Sidneju 2000. godine Midnajt oil su se našli na naslovnim stranama novina zahtevajući da se australijska vlada javno izvini domorocima uz prigodnu kompoziciju "Sorry", na nastupu koji su pratile milijarde gledalaca širom sveta.

