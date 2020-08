ZBOG BRITNI SPIRS IM PRETE SMRĆU?! Morao je da postavi stvari na svoje mesto: A sud će da odluči šta je najbolje ZA NJU!

Džejmi, otac pevačice Britni Spirs, istakao je u jednom od retkih intervjua da je pokret "Oslobodite Britni" akonto starateljstva nad njom - "čista sp*dnja". Sve koji su ustali za njegovu mezimicu nazvao je teorteičarima zavere, jer se zapravo među njima ne dešava ništa dramatično, te da on nipošto ne krade novac od nje. "Svi ti teoretičari zavere nemaju pojma", počeo je on: "Na kalifornijskom sudu je da odluči šta je najbolje za moju ćerku. To se nikog drugog ne tiče... Sudu moram da prijavim svaku potrošenu paru, svake godine. Kako bih zaboga mogao da ukradem nešto?" zapisao se on, pa dodao da su stvari otišle predaleko.

"Progone ljude i prete im smrću... Ne želimo takve fanove. Ja volim moju ćerku. Volim svu moju decu, ali ovo je naša privatna stvar", bio je emotivan on.

Inače, Britni je već 12 godina pod sudski naloženim starateljstvom, pod koje je stavljena nakon javnog nervnog sloma 2008. godine. O budućnosti starateljstva govoriće se kasnije ovog meseca. Naime, sud će 22. avgusta doneti odluku da li će se starateljstvo nastaviti.

