ZA JASENOVAC NEMA MESTA U BIBLIOTEKAMA! Otpali s liste za otkup monografija Ive Goldštajna, knjige Ristića i Petrovića!

Velika bura u javnosti ponovo se podigla posle objavljivanja rezultata konkursa otkupa knjiga za potrebe popune fondova javnih biblioteka u Srbiji. Na policama biblioteka neće biti mesta za tri veoma važne knjige iz istorije.

Na listi za otkup stručna komisija i preporučila je bibliotekama monografiju "Jasenovac" Ive Goldštajna u izdanju "Akademske knjige", "Mitovi srpske istorije" Dejana Ristića ("Vukotić medija") i studije "Etničko čišćenje" Vladimira Petrovića ("Arhipelag"), a nakon što su naručene od ustanova misteriozno su povučene i nestale sa spiska.

- Strašno je da se zabranjuje knjige koje drugačije govore. Imam mnogo utakmica u nogama, pa me to puno ne nervira. Moram priznati da sam iznenađen, jer je moja knjiga za razumnog srpskog čitaoca dobra informacija o Jasenovcu, o kojem se s pravom puno priča i, koliko ja razumem, jedini je problem što ja procenjujem i smatram da je broj žrtva manji nego što je u delu srpske javnosti prihvaćena brojka - kaže za Kurir Ivo Goldštajn i dodaje: Kada ukucate moje ime na Guglu, videćete da sam nepodobna osoba u Hrvatskoj, a sada vidim da sam i u Srbiji. S obzirom na to da znam kakvi su to krugovi u Srbiji i Hrvatskoj, ne čini mi to previše problema. Nema za mene, što se tiče istorije, više istina. Imam samo jednu istinu za Zagreb i Beograd i nemam razloga bilo šta da menjam kad dođem u drugu sredinu. Kome se svidelo, a kome ne...

Vlasnik Vukotić medije Manojlo Manja Vukotić kaže da ne vidi razlog da budu zabranjeni "Mitovi srpske istorije".

- To je jedan presedan, bezobrazluk i neka vrsta cenzure. Kad već postoji komisija koja je preporučila te knjige za otkup, a biblioteke na to odgovorile, kako je moguće da ministar ubeđuje komisiju, pa se oni posle povuku pred svojim stavom. Šta nije u njima tačno i koje su greške napravljene kad one ne treba da se nađu u rafovima u biblioteka. Ristić je napravio ozbiljnu knjigu da bismo mitove razbili, a neće time biti povređena divna istorija srpskog naroda - kaže za Kurir Vukotić.

Viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Vladimir Petrović ovaj skandal je kratko prokomentarisao: - Verba volant, scripta manent (Reči lete, zapisano ostaje). Nisam ja krojio istoriju, nego samo pišem o njoj.

Odgovor ministarstva: Finese presudile

Iz Ministarstva kulture kažu da tri pomenuta naslova niko nije "povukao" sa spiska.

- U skladu sa zakonom, komisija daje "obrazloženi predlog" ministru, koji ga razmatra, diskutuje o njemu sa komisijom i na kraju, nakon svih usaglašavanja, i potpisuje. Konsultacije o nekoliko naslova "za preporuku bibliotekama" završile su se potpunim saglasjem komisije i predstavnika ministarstva i dovele do toga da se preliminarni i konačni spisak razlikuju za samo tri naslova. Radilo se o usaglašavanju oko određenih finesa, a rezultat je mogao da bude i drugačiji - navodi se u saopštenju.

Za knjige skoro 100 miliona dinara Ministarstvo kulture formira komisiju koja daje preporuku za otkup knjiga za potrebe biblioteka. Komisija je ove godine radila u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Petar Pijanović, Predrag J. Marković, Boško Milin i Vladimir Šekularac i odabrala je 2.747 naslova od 195 izdavača, a u biblioteke ukupno odlazi 136.518 primeraka. Za otkup je ukupno utrošeno 98.192.183,90 dinara.

