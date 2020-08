FAN SE NA INSTAGRAMU PREDSTAVLJA KAO GLUMAC! Bjelogrlić: Ne koristim društvene mreže i nemam nalog ni na JEDNOJ!

Javne ličnosti imaju armije fanova, ali obožavanje nekad može da napravi problem, kao što je glumcu i reditelju Draganu Bjelogrliću, saznaje Kurir.

Duži vremenski period preko društvene mreže Instagram jedna obožavateljka predstavljala se u njegovo ime. Ona je, saznajemo, slala poruke drugim ljudima sa kojima je komunicirala kao da je Dragan Bjelogrlić, a u nekoliko navrata je objavljivala slike iz glumčevog privatnog života s decom i suprugom, a ova agonija traje gotovo godinu dana.

Prvo je profil otvoren pod imenom glumca.

foto: Printscreen

Kako su nam naveli iz Bjelogrlićeve produkcijske kuće "Kobra film", pre godinu dana su zamolili osobu koja vodi taj nalog da naznači da je u pitanju fan stranica kako ne bi ljude dovodila u zabludu, što je ona u prvom trenutku i učinila. Nakon nekog vremena u sam naziv profila dodata je i reč "official", što je ponovo doprinelo tome da neki ljudi pomisle da je zaista u pitanju stranica Dragana Bjelogrlića.

- U više navrata smo se obraćali direktno kompaniji "Fejsbuk", koja je vlasnik platforme Instragram, sa objašnjenjem da se neko lažno predstavlja, ali posle privremenog blokiranja profila, nakon što bude promenjen naziv, on ponovo postaje aktivan - kažu nam iz "Kobra filma".

foto: Nemanja Nikolić

Na "lažnog" Bjelu primio se i njegov kolega Armand Asante. Problem ne bi možda bio ovakvih razmera da Dragan Bjelogrlić nema više od 40.000 pratilaca.

- Ne koristim društvene mreže, i ja lično nemam nalog ni na jednoj od njih. Kako sam veoma svestan značaja i uticaja društvenih mreža u današnje vreme, svaki projekat na kojem sam radio imao je profesionalno vođene stranice, na kojima smo imali odličnu komunikaciju sa fanovima. Obavestili su me da postoji nekoliko stranica sa mojim imenom na mrežama i, dok to ne ugrožava moju privatnost i moj posao - naravno da nemam ništa protiv, međutim, ne bih voleo da se ispostave kao tačne tvrdnje nekih poznanika da se neko neovlašćeno predstavljao u moje ime, jer to onda nikako nije poštovanje javne ličnosti i našeg javnog posla - rekao za Kurir Dragan Bjelogrlić.

Kurir.rs/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir