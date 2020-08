GLUMICA REBEL VILSON OVAKO SKIDA KILOGRAME: Ovih pet stvari MORA DA ISPOŠTUJE kako bi postigla svoj cilj! (FOTO)

Zvezda Rebel Vilson (40) navodno je skinula, procenjuje se, 18 kilograma zahvaljujući posebnom režimu ishrane i vežbi.

Rebel prati tzv. Mayr dijetu koja podrazumeva da svaki zalogaj žvaće najmanje 40 puta, a na društvenim mrežama je otkrila koje su to stvari koje radi kako bi kilogrami još brže nestajali.

1. Diže tegove

Glavna tehnika koja pomaže u skidanju viška masnoća i oblikovanju figure jeste dizanje tegova. Često je se može videti kako okreće gume ili povlači teške predmete pod nadzorom personalnog trenera Jonoa Castana.

2. Kombinuje tegove sa vežbama visokog intenziteta

Vežbe visokog intenziteta već dugo imaju reputaciju kao najbolji izbor ako se želite rešiti neželjenih kilograma. Nedeljni plan vežbi za Rebel podrazumeva trčanje po stepenicama i rad na konopcu. Dodatno, ide na boks jer su borbene veštine najbolji način za sticanje predivnih mišića. Kombinacijom takvog tipa treninga, njen organizam dobija više benefita nego da se usredotočila samo na jedan oblik vežbi.

3. Pešači

Rebel je postala velika obožavateljka šetnji te često na društvenim mrežama objavljuje selfije sa svetionika Barrenjoey iz Palm Biča u Sidneju. Šetnja do svetionika je duga samo 2,2 kilometra, no zbog strmog terena i teško prohodnog područja potrebno je 90 minuta za dolazak do njega.

4. Sledi Mayr metodu

Kad je reč o prehrani, Rebel je predana Mayr metodi. Navodno ju je počela koristiti kad je posetila luksuzni velnes centar VivaMayr u Austriji.

Reč je o pristupu koji eliminiše intoleranciju na hranu, smanjuje šećer, te ojačava imunološki sistem i smanjuje upalne procese. Nema grickalica, smanjen je unos glutena i mlečnih proizvoda te potiče svesno jedenje gde se obroci žvaču polako i bez smetnji. Svaki zalogaj treba prožvakati 40 puta. U novoj prehrani Rebel unosi mnogo zelenog lisnatog povrća i proteina.

5. Sve radi polako

Sa svakom novom fotografijom postaje sve jasnije kako Rebel gubi kilograme, no njen trener kaže da sve ima smisla samo ako je reč o dugoročnoj navici. Jono smatra da je godinu dana dovoljno dugo za stvaranje osnovnog fitness režima.

"Ne zaboravite da je to za vas veliki stres, pa je moj savet da imate realne ciljeve u kratkom roku koje ćete uspešno savladati i odatle nastaviti dalje" rekao je.

Kurir.rs / Daily mail / M.M.

