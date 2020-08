KRISTINA ŽIVI U AMERICI, A PRVI JE VIKTORIJIN ANĐEO MEĐU SRPKINJAMA: Udala se za Beograđanina i susret im je bio FILMSKI

Kristina Perić jedna je od najuspešnijih modela kod nas, a sa menadžerom jednog restorana Damirom Đurđevićem živi u Los Anđelesu i niže samo uspehe na polju karijere.

Sa Damirom se godinama zabavljala, a mnoge je iznenadila kada je otkrila da njihov prvi sastanak nije bio glamurozan, već sladak i romantičan.

"Naš prvi dejt je bio u bioskopu. Pozvao me je da gledamo film, i dalje sam mislila da je to drugarski. Naravno, kupili smo kokice, i kad sam se okrenula da mu nešto kažem, pogledao me je, a kesa mu je ispala iz ruke. Tad se i desila ona čuvena hemija, ali nismo se poljubili. Sutradan mi je priznao da više ne može da krije emocije i ćuti jer mu se veoma dopadam. Nisam ništa odgovorila, iznenadio me je, a i nisam bila spremna za vezu", ispričala je ona medijima svojevremeno.

Za Kristinu mnogi tvrde da živi pravi američki san, međutim ona priznaje da iako se ne bi vraćala u Srbiju, postoje stvari koje joj nedostaju.

"Nisam sigurna kako bih najbolje opisala američki san, ali mogu reći da sam vrlo ispunjena jer živim u zemlji u kojoj sam oduvek želela da živim. Takođe radim posao koji volim, ponosna sam na svoje poslovne uspehe, pored sebe imam nekoga koga volim, tako da mogu reći da živim svoj san. Jedina stvar koju ne mogu naći u Americi su članovi moje porodice, naročito na neke posebne datume, sve ostalo imam ovde", izjavila je.

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

