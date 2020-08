MINISTARSTVO NEKA SAOPŠTI ARGUMENTE PROTIV KNJIGE JASENOVAC: Šta je sporno u delu koje hvali kritika i publika!

Istoričar Ivo Goldštajn poziva Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da saopšti javnosti kojim se konkretnim argumentima rukovodilo kad je odlučilo da onemogući bibliotekama da otkupe njegovu monografiju "Jasenovac". Na policama biblioteka, kao što je Kurir već pisao, neće biti mesta za tri veoma važne knjige iz istorije: monografiju "Jasenovac" Ive Goldštajna u izdanju "Akademske knjige", "Mitove srpske istorije" Dejana Ristića ("Vukotić medija") i studiju "Etničko čišćenje" Vladimira Petrovića ("Arhipelag"). - Mislim da je ministarstvo odlukom da moja knjiga ne bude otkupljena i ovim saopštenjem "promašilo ceo fudbal" (fraza koju koriste sportski komentatori, op. aut.), kako bi se to u Srbiji lepo reklo - kaže Goldštajn.

On se posebno osvrnuo da reakciju pomoćnice ministra Ivane Dedić. - Prebacuje mi se da je moja izjava skandalozna, pozivaju me da "posvedočim koliko je knjiga srpskih autora koji se bave temama kao što su Jasenovac, 'Bljesak', 'Oluja' objavljeno u Hrvatskoj, koliko je knjiga srpskih autora otkupilo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske".

Odgovor je jednostavan: ne znam. Nisam neposredno povezan ni sa jednim hrvatskim izdavačem, nisam ni u kakvoj vezi s Ministarstvom kulture Hrvatske, ne sedim ni u jednoj komisiji u ministarstvu. Pretpostavljam da bi srpsko ministarstvo kulture to lakše saznalo kod svojih homologa u Zagrebu negoli ja, pa ih ovim putem upućujem da to i učine - konstatuje istoričar. On kaže da ga zabrinjava činjenica da Ministarstvo kulture i informisanja Srbije vodi računa o državljanstvu autora: - Ja sam mislio da se biraju knjige koje su vredne i koje predstavljaju doprinos kulturi i nauci i proširuju znanja čitalačke publike u Srbiji. Što se mene tiče, odgovoran sam samo sebi i svojoj savesti. Istražujem i pišem po svojim najboljim znanjima, vođen pravilima formalne logike i gvozdenim pravilima istorijske struke. Jednim sam delom ta znanja sticao i u Beogradu, gde sam, to s ponosom ističem, i doktorirao.

Knjiga "Jasenovac" je jedno od tri izdanja koja su ispala s liste za otkup nakon konsultacija članova komisije i ministra. Zločin genocida u ustaškom logoru Jasenovac jedna je od najvećih tragedija srpske istorije 20. veka, i ne samo srpske nego i hrvatske. U recenzijama i kritikama mog zagrebačkog (2018) i novosadskog (2019) izdanja knjige dobio sam samo pohvale. Književnik Miljenko Jergović uvrstio je moj "Jasenovac" u 15 najznačajnijih knjiga objavljenih u Hrvatskoj u drugoj deceniji 21. veka - kaže Goldštajn. - Na neprijateljske, zlonamerne kritike, na napade na mene onih kojih su ih pisali a da knjigu nisu ni videli, na napade u kojima su mi se prebrojavala krvna zrnca se ne obazirem, jer na takve nemam šta da odgovorim. Voleo bih, kad se tako raspisalo, da Ministarstvo kulture i informisanja objasni javnosti kojim se konkretnim argumentima rukovodilo da mojoj knjizi uskrati otkup. Naime, svaka uređena država dužna je to svojoj javnosti i građanima, ako oni to traže - zaključuje istoričar.

