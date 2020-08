HOLIVUDSKA DOBRICA POSTALA JEDNA OD NAJOMRAŽENIJIH ŽENA: Ovako se srušio ugled Elen Didženeris zbog samo jednog TVITA!

Elen Didženeris bila je miljenica Amerike, a njena emisija u kojoj je ugostila najveće zvezde današnjice jedna je od najgledanijih.

Pojavio se jedan jedini tvit i njen pomno osmišljen imidž simpatične komičarke počeo je da se ruši. Protiv nje je iznet niz optužbi za rasizam, zlostavljanje, s*ksualno uznemiravanje i generalno toksičnu atmosferu koja je vladala iza kamera.

Komičar Kevin Porter je objavio tvit u kojem je pisalo:

"Ona je jedna od najzločestijih živih osoba. Odgovorite na ovo s najluđim pričama koje ste čuli o njenoj zloći i za svaku od njih uplatiću dva dolara u dobrotvorne svrhe."

I on sam bio je šokiran reakcijama jer se u narednih nekoliko dana pojavila hrpa priča, a Elen je od omiljene TV zvezde postala jedna od najomraženijih.

"Smeta me kad to pričaju jer se radi o laži. Prvog dana svog šoua obećala sam da će ovo biti radno mesto na kom će svi biti srećni i ponosni na svoj posao. Ako tako neće biti, ne radite ovde. Niko neće podići glas ili biti nezahvalan. To se pravilo zadržalo do danas", rekla je Elen.

Optužbe bivših zaposlenika

Usledila je reportaža u kojoj jedan trenutni i deset bivših zaposlenika pričaju o rasizmu i zastrašivanju koji su bili sveprisutni na setu. Jedan bivši zaposlenik rekao je da je morao na bolovanje zbog pokušaja samoubistva, a po povratku je saznao da više ne radi: "Pomislili biste da u takvoj situaciji osobi ne želite da izazovate dodatni stres."

Bivša producentkinja je izjavila da je "kultura straha" bila prisutna od samih početaka. Što se pak stavova slavnih tiče, neki su je kritikovali dok su drugi stali na njenu stranu iako ovo zapravo ni nije pitanje kakva je Elen bila prema gostima već kako su tretirani zaposlenici.

"Postoji priča konobarice koja je posluživala Elen i imala oštećen lak za nokte zbog čega je Elen tražila da je otpuste. Ovo nije nešto što rade ljudi koji imaju loš dan ili su loše raspoloženi. Ja to vidim ovako, Elen je stvorila fasadu koja se počela rušiti. Postavio sam temelje. Možda će se ljudi zbog toga osećati malo sigurnije i biti hrabriji da istupe javno sa svojim pričama", dodao je Porter.

